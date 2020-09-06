De virada, Guarani vence o Operário-PR fora de casa

Crédito: José Tramontin / OFEC

Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em pleno estádio Germano Krüger, Guarani venceu o Operário-PR de virada por 2 a 1. Com o resultado, o Fantasma continua com 12 pontos e cai para 8ª colocação na tabela. O Bugre sobe para o 13º lugar e soma agora 7 pontos.Na próxima rodada, o Operário-PR visita o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão (MA). Já o Guarani recebe o Brasil de Pelotas, no Brinco de Ouro. Ambas as partidas serão realizadas no dia 12 de setembro.

A partida Apesar do equilíbrio nos primeiros dez minutos de jogo, quem levou mais perigo foi o Operário-PR. As duas oportunidades surgiram em finalizações do atacante Roger. A primeira em chute de fora da área. A segunda foi em desvio após cobrança de falta.

O jogo continuou disputado, os times tentando criar jogadas, mas ambos não conseguiam levar muito perigo à meta do adversário.

Quando uma chance de perigosa foi criada, o gol saiu. Roger faz o pivô e passa para Jean Carlo. Ele recebeu e bateu forte, o goleiro Rafael Pin defendeu, mas deu rebote. Thomaz estava esperto e aproveitou para marcar: 1 a 0 Operário-PR.

O Fantasma marcou, mas recuou. O Guarani se aproveitou, foi para cima e conseguiu igualar o placar. A defesa do Operário-PR bobeou, Eduardo Person recebeu dentro da área e passou para Junior Todinho, que bateu e empatou: 1 a 1.

No segundo tempo, o Bugre voltou com tudo e logo no comecinho conseguiu a virada. Aos 3 minutos, Murilo Rangel passou para Eduardo Person, o volante levantou a bola na área e Junior Todinho cabeceou para decretar a virada: 2 a 1 Guarani.

Dez minutos depois, o Bugre poderia ter ampliado o placar, mas Murilo Rangel não pegou bem na bola no arremate de fora da área e desperdiçou uma boa oportunidade.

O Operário-PR continuou correndo atrás do gol de empate, mas o Guarani era quem conseguia construir as jogadas mais perigosas. No entanto, mesmo pressionando até o final do jogo, o Bugre não aproveitou as oportunidades para ampliar o marcador.