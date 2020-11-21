futebol

De virada, Guarani derrota o Botafogo-SP

Bugre saiu atrás do marcador, mas conseguiu reagir e manteve a boa sequência dentro de casa...
LanceNet

20 nov 2020 às 21:19

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 21:19

Crédito: Reprodução/SporTV
No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani mostrou poder de reação e venceu o Botafogo-SP por 2 a 1. Com o placar, o Bugre chegou aos 28 pontos, na 13ª posição. A Pantera é a 19ª colocada, com 18 pontos.Na próxima rodada, o Guarani encara o Paraná, fora de casa. O Botafogo-SP busca a reação diante do Avaí, em casa.
O jogo
Logo aos 3 minutos o Botafogo-SP abriu o marcador. Rafinha acertou uma bela cabeçada e chacoalhou a rede do Bugre.
Com a vantagem no placar, a Pantera diminuiu o ritmo no campo ofensivo e deu espaço ao Guarani, que cresceu no ataque e começou a pressionar.
De tanto insistir, o Bugre chegou a igualdade através de Pablo, que acertou um lindo chute no canto direito e fez a alegria do time Campineiro.
A virada do Guarani veio aos 18 minutos da etapa final. No chute de fora da área, Darley rebateu e Júnior Todinho aproveitou o rebote, 2 a 1.
Depois do gol o Bugre resolveu administrar o placar. Sem dar espaços ao Botafogo-SP, a equipe de Felipe Conceição não sofreu incômodos e conseguiu sair de campo com a vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Recomendado para você

Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado
Imagem de destaque
Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026

