De virada, Guarani derrota o Botafogo-SP

No Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani mostrou poder de reação e venceu o Botafogo-SP por 2 a 1. Com o placar, o Bugre chegou aos 28 pontos, na 13ª posição. A Pantera é a 19ª colocada, com 18 pontos.Na próxima rodada, o Guarani encara o Paraná, fora de casa. O Botafogo-SP busca a reação diante do Avaí, em casa.
O jogo
Logo aos 3 minutos o Botafogo-SP abriu o marcador. Rafinha acertou uma bela cabeçada e chacoalhou a rede do Bugre.
Com a vantagem no placar, a Pantera diminuiu o ritmo no campo ofensivo e deu espaço ao Guarani, que cresceu no ataque e começou a pressionar.
De tanto insistir, o Bugre chegou a igualdade através de Pablo, que acertou um lindo chute no canto direito e fez a alegria do time Campineiro.
A virada do Guarani veio aos 18 minutos da etapa final. No chute de fora da área, Darley rebateu e Júnior Todinho aproveitou o rebote, 2 a 1.
Depois do gol o Bugre resolveu administrar o placar. Sem dar espaços ao Botafogo-SP, a equipe de Felipe Conceição não sofreu incômodos e conseguiu sair de campo com a vitória.