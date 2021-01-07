De virada, Fluminense bate o Vila Nova e abre vantagem na semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O Fluminense abriu uma vantagem nas semifinais do Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o Tricolor venceu o Vila Nova por 2 a 1, de virada, com dois gols de Samuel. A partida foi disputada no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. João Pedro marcou o gol da equipe goiana.
A decisão da vaga será na próxima quinta-feira, dia 14 de janeiro, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás. Quem se classificar encara o vencedor de Ceará e Juventude.
O primeiro gol da partida saiu aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, Matheus Pato colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. João Pedro bateu e abriu o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, o Flu ainda empatou, com Matheus Pato, mas o lance foi anulado. Na segunda etapa, já aos dois minutos, Samuel subiu sozinho para deixar tudo igual. Aos 35, Miguel sofreu pênalti e Samuel foi para a cobrança marcando novamente.
Paulo Victor, lesionado, Gustavo, Wisney, Zé Ricardo, Cassini e Luís Gustavo, todos com Covid-19, foram os desfalques. Quem comandou o time foi Edevaldo de Freitas, já que Ailton Ferraz está com a equipe profissional enquanto Marcão cumpre isolamento por coronavírus.