  De virada, Fluminense bate o Vila Nova e abre vantagem na semifinal do Brasileirão de Aspirantes
Samuel foi o autor do gol da vitória tricolor em Laranjeiras; partida de volta, em Goiânia, será realizada na quinta-feira, dia 14...
LanceNet

07 jan 2021 às 17:50

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense abriu uma vantagem nas semifinais do Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira, o Tricolor venceu o Vila Nova por 2 a 1, de virada, com dois gols de Samuel. A partida foi disputada no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. João Pedro marcou o gol da equipe goiana.
> ATUAÇÕES - Marcos Felippe, Luccas Claro, Fred e Yago se destacam em vitória do Fluminense
A decisão da vaga será na próxima quinta-feira, dia 14 de janeiro, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás. Quem se classificar encara o vencedor de Ceará e Juventude.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O primeiro gol da partida saiu aos 40 minutos. Após cobrança de escanteio, Matheus Pato colocou a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. João Pedro bateu e abriu o placar. Nos acréscimos da primeira etapa, o Flu ainda empatou, com Matheus Pato, mas o lance foi anulado. Na segunda etapa, já aos dois minutos, Samuel subiu sozinho para deixar tudo igual. Aos 35, Miguel sofreu pênalti e Samuel foi para a cobrança marcando novamente.
Paulo Victor, lesionado, Gustavo, Wisney, Zé Ricardo, Cassini e Luís Gustavo, todos com Covid-19, foram os desfalques. Quem comandou o time foi Edevaldo de Freitas, já que Ailton Ferraz está com a equipe profissional enquanto Marcão cumpre isolamento por coronavírus.

