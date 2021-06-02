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De virada, Flamengo quebra jejum no Brasileirão Feminino A1, e Cruzeiro demite técnico após a derrota

Com gols de Jayanne e Ana Carla na etapa final, as Meninas da Gávea venceram o Cruzeiro nesta quarta-feira, em Belo Horizonte...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:20

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:20

Crédito: Igor Sales/Cruzeiro
O Flamengo conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão Feminino A1. Com gols de Jayanne e Ana Carla na etapa final, as Meninas da Gávera viraram para cima do Cruzeiro e venceram por 2 a 1, encerrando uma série de quatro rodadas sem resultados positivos.
Com o triunfo desta quarta-feira, o Flamengo subiu para 14 pontos, subindo para a nona posição. O Cruzeiro, por sua vez, segue com 9 e é o 11º colocado.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Na próxima rodada do torneio, as Meninas da Gávea enfrentam o Botafogo. O clássico está marcado para o sábado, dia 5, às 15h no Estádio da Gávea. Com oito pontos, o Alvinegro é o 12º lugar do Campeonato Brasileiro Feminino A1.DERROTA CAUSA DEMISSÃO DO TÉCNICO
Cerca de 10 minutos após o fim da partida entre Flamengo e Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino A1, o Cruzeiro anunciou a demissão do técnico Marcelo Frigério em suas redes sociais. Confira a publicação:
"O Cruzeiro comunica que Marcelo Frigério não é mais o treinador da equipe feminina. Ele foi desligado no início da noite desta quarta-feira.
Agradecemos a Marcelo pela dedicação e profissionalismo nos últimos meses. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira."

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