Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • De virada, Flamengo derrota o Bangu pela Taça Guanabara sub-17; equipe sub-15 também vence
futebol

De virada, Flamengo derrota o Bangu pela Taça Guanabara sub-17; equipe sub-15 também vence

Tanto o time sub-15 quanto o sub-17 voltam a campo na próxima sexta-feira, no CEFAT, para enfrentar o Botafogo, pela sexta rodada da Taça Guanabara...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2021 às 14:33

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 14:33

Crédito: Paula Reis/Flamengo
Na manhã deste sábado, de virada, o Flamengo venceu o Bangu por 2 a 1, no CEFAN, em partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara sub-17. Jordan abriu o placar para o Alvirrubro, mas Victor Hugo e Petterson, já na etapa final, colocaram o Rubro-Negro em vantagem no marcador.
> Filipe Luís é o único jogador com pelo menos mil passes certos no BrasileirãoCom o resultado, o Flamengo segue na liderança com 100% de aproveitamento. Até aqui, os Garotos do Ninho somam 15 pontos na Taça Guanabara sub-17. Agora, o Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Botafogo, no CEFAT, às 13h, pela sexta rodada da competição.
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO NA PARTIDA CONTRA O BANGU
Dyogo; Julio (Samuel), JP, Diego Clemente e Eduardo Gabriel (Darlan); Lucas Moreira (Fabricio Yan), Dudu (Vitor Muller), Matheus Gonçalves e Victor Hugo; Petterson (Vinicius) e Lucas Matheus (Rodriguinho). Técnico: Mario Jorge.
O time sub-15 também volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Botafogo, no CEFAT, mas às 15h. O confronto será válido pela sexta rodada da Taça Guanabara.
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO NA PARTIDA CONTRA O BANGU
Caio Barone; Lucyan (Alexander), Victor, Marcão e Gladson; Luis Guilherme, Schlickmann (Pedro Nunes) e Felipe (David); Leonardo (Dudu), Bill e Lorran (Luan Andrey). Técnico: Leonardo Cherede.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados