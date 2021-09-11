De virada, Flamengo derrota o Bangu pela Taça Guanabara sub-17; equipe sub-15 também vence

Na manhã deste sábado, de virada, o Flamengo venceu o Bangu por 2 a 1, no CEFAN, em partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara sub-17. Jordan abriu o placar para o Alvirrubro, mas Victor Hugo e Petterson, já na etapa final, colocaram o Rubro-Negro em vantagem no marcador.
Com o resultado, o Flamengo segue na liderança com 100% de aproveitamento. Até aqui, os Garotos do Ninho somam 15 pontos na Taça Guanabara sub-17. Agora, o Rubro-Negro volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Botafogo, no CEFAT, às 13h, pela sexta rodada da competição.
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO NA PARTIDA CONTRA O BANGU
Dyogo; Julio (Samuel), JP, Diego Clemente e Eduardo Gabriel (Darlan); Lucas Moreira (Fabricio Yan), Dudu (Vitor Muller), Matheus Gonçalves e Victor Hugo; Petterson (Vinicius) e Lucas Matheus (Rodriguinho). Técnico: Mario Jorge.
O time sub-15 também volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Botafogo, no CEFAT, mas às 15h. O confronto será válido pela sexta rodada da Taça Guanabara.
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO NA PARTIDA CONTRA O BANGU
Caio Barone; Lucyan (Alexander), Victor, Marcão e Gladson; Luis Guilherme, Schlickmann (Pedro Nunes) e Felipe (David); Leonardo (Dudu), Bill e Lorran (Luan Andrey). Técnico: Leonardo Cherede.