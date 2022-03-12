De virada e com direito a gol no minuto final, Sport derrota o Náutico

Nos Aflitos, o Sport arrancou uma vitória diante do Náutico nos minutos finais por 2 a 1. Com o placar, o Leão fica na 5ª colocação, com 13 pontos. O Timbu é o vice-líder, com 16 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Náutico encara o Santa Cruz, fora de casa. O Sport visita o Íbis.

O jogo

O primeiro gol do clássico saiu apenas nos minutos finais da etapa inicial. Jean Carlos soltou o pé na cobrança de falta, a bola passou por cima da barreira e morreu no fundo da rede, 1 a 0.

No segundo tempo o Timbu permaneceu no ataque e teve grandes chances de matar o duelo, mas a falta de precisão impediu que o time ampliasse o marcador.

O empate do Leão veio aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, Parraguez disputou de cabeça e venceu o goleiro, 1 a 1.

A virada surgiu no minuto final. Ewerton recebeu na intermediária, levou a marcação e acertou um belo chute para dar a vitória ao Sport, 2 a 1.