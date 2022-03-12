Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De virada e com direito a gol no minuto final, Sport derrota o Náutico

Leão conseguiu virar o marcador e vencer no último minuto do clássico nos Aflitos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 18:48

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:48

Nos Aflitos, o Sport arrancou uma vitória diante do Náutico nos minutos finais por 2 a 1. Com o placar, o Leão fica na 5ª colocação, com 13 pontos. O Timbu é o vice-líder, com 16 pontos.
Calendário
Na próxima jornada, o Náutico encara o Santa Cruz, fora de casa. O Sport visita o Íbis.
O jogo
O primeiro gol do clássico saiu apenas nos minutos finais da etapa inicial. Jean Carlos soltou o pé na cobrança de falta, a bola passou por cima da barreira e morreu no fundo da rede, 1 a 0.
No segundo tempo o Timbu permaneceu no ataque e teve grandes chances de matar o duelo, mas a falta de precisão impediu que o time ampliasse o marcador.
O empate do Leão veio aos 33 minutos. Após cobrança de escanteio, Parraguez disputou de cabeça e venceu o goleiro, 1 a 1.
A virada surgiu no minuto final. Ewerton recebeu na intermediária, levou a marcação e acertou um belo chute para dar a vitória ao Sport, 2 a 1.
Crédito: AndersonStevens/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados