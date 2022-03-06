De virada, Coritiba vence Maringá e assume vice-liderança do Paranaense

O Coritiba venceu, por 3 a 1, o Maringá, neste domingo (6). A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Paranaense, tendo o Estádio Couto Pereira, em Curitiba, como cenário. Com o resultado, o Coxa empata com o Operário, mas fica na vice-liderança do estadual. Enquanto isso, o Maringá caiu para o 4° lugar.
O duelo se iniciou bastante truncado, com as duas equipes buscando abrir o placar a todo momento. Depois de algumas chegadas de perigo por parte do Coxa, foi o Maringá quem abriu o placar. Aos 16, Raphinha chutou fraco, mas o goleiro Muralha nada fez. A resposta foi quase que imediata. Aos 18, Andrey cruzou, Gamalho cabeceou e Luciano Castán aproveitou rebote para empatar. Seis minutos depois, Gamalho teve nova chance. O duelo seguiu bastante truncado, com os dois times chegando a todo momento. No entanto, acabaram pecando na finalização. No final da etapa, Andrey não desperdiçou. Aos 41, Alef Manga disputou com Dhiemison, que perdeu. Manga tocou para Andrey, que não desperdiçou.
A segunda etapa não foi de sossego. O Coxa seguiu dando trabalho para a defesa do Maringá. Logo no início da etapa, Gamalho teve grande chance, mas a bola desviou na zaga. Depois disso, a partida ganhou ares de tranquilidade, mas as equipes continuaram procurando espaços para criar jogadas de perigo. Aos 25, o Coxa encontrou espaço para fazer o terceiro. Após cobrança de escanteio, William só empurrou para dentro.FICHA TÉCNICACORITIBA X MARINGÁ
Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)Data: 06/03/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) e Paulo Gustavo Rivelini (PR)Cartões amarelos: Val, Andrey e Biel (Coritiba); Parrudo (Maringá)Cartões vermelhos: -
GOLS: Raphinha (16’/1°T) (0-1); Luciano Castán (19’/1°T) (1-1); Andrey (41’/1°) (2-1); Henrique (25’/2°T) (3-1)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Alex Muralha; Val, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias (Gustavo Bochecha, aos 21‘/2°T), Andrey (Guillermo de los Santos, aos 16‘/2°T) e Thonny Anderson (Warley, aos 17‘/2°T); Igor Paixão (Biel, aos 31‘/2°T) Alef Manga e Léo Gamalho (Clayton, aos 31‘/2°T).
MARINGÁ (Técnico: Jorge Castilhos)
Dheimison; Marcos Vinícius, Felipe Macedo, Gustavo Vilar (Áquila, aos 29‘/2°T) e Raphinha; Parrudo, Matheus Bianqui e Guilherme Castro; Mirandinha, Felipe Saraiva (David Ribeiro, aos 28‘/2°T) e Alemão (Robertinho, aos 29‘/2°T).