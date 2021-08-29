De virada, Corinthians supera o Ceará pelo Brasileirão sub-20

Na tarde deste domingo, a equipe sub-20 do Corinthians visitou o Ceará, em partida válida pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. O Timãozinho saiu atrás no marcador, mas aplicou a virada pelo placar de 2 a 1. Os gols corintianos foram marcados por Keven e Giovane.
Logo no segundo minuto de jogo, a arbitragem marcou pênalti e o Vozão saiu na frente. Com a bola nos pés, o Corinthians seguiu construindo suas jogadas até Keven marcar um belo gol de fora da área, aos 20 minutos para empatar.
Aos 33, o Ceará errou a saída de bola e Mandaca aproveitou para acionar Cauê, que bateu colocado e viu o goleiro salvar por muito pouco o que seria o segundo gol do Timão no duelo. Nos acréscimos, Riquelme fez boa jogada e rolou para Arthur na área, mas arqueiro adversário defendeu e segurou.Na volta para a segunda etapa, o Corinthians seguia buscando mais um gol e criava boas oportunidades para isso. Aos 11 minutos, Giovane deixou a marcação para trás e marcou o segundo tento do time para virar o placar.
Pressionando para abrir vantagem, o Corinthians chegou com perigo aos 22 minutos. Matheus Araújo subiu pela esquerda e finalizou com muita qualidade para a defesa do goleiro. Nos minutos finais, o adversário criou alternativas mas o Timão se manteve sólido defensivamente para garantir o resultado.
O Corinthians volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro sub-20 no próximo domingo, contra a equipe do Bahia, no Parque São Jorge, às 15h (horário de Brasília), pela 14ª rodada da primeira fase. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 13ª posição na tabela da competição com 16 pontos.
Antes disso, a equipe comandada por Diogo Siston terá compromisso pelo Paulistão sub-20, na quinta-feira, diante do Ibrachina, às 15h.