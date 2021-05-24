De saída! Veja os números de Ricardo Oliveira no Coritiba

Contratado para disputar a última edição do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira não embalou com a camisa do Coritiba e conta os dias para deixar o clube.
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O seu contrato encerra no dia 30 de maio e ele não faz parte dos planos da diretoria e principalmente comissão técnica, que visa a disputa da Série B.
Dono de um salário alto para os padrões do Coxa, Ricardo Oliveira acumula números ruins, que tem a clara influência do turbilhão de situações que o clube atravessou ao longo de 2020.
No total, o centroavante deixa o Couto Pereira com dois gols marcados, em 18 partidas disputadas, desempenho ruim para o jogador que ficou conhecido no cenário nacional por ter facilidade em empurrar a bola para dentro da rede.