De saída? Rodrigo Caetano faz balanço sobre gestão e deixa futuro em aberto

Crédito: Divulgação/Internacional

Contratado para gerir o futebol do Internacional, Rodrigo Caetano vive um momento delicado no clube. O seu contrato vai até 31 de dezembro e ainda não foi procurado pelos candidatos a eleição para renovar o vínculo.Sem cravar o seu futuro, mas em tom de despedida, o dirigente fez um balanço a sua gestão dentro do Beira-Rio.

‘Não estou aqui para fazer despedida, o trabalho de um executivo é muito mais do que contratar. Requer uma entrega muito grande e não será diferente até o final do meu contrato. Tenho certeza que caso o próximo profissional assuma, ele não vai pegar um trabalho do zero’, afirmou.