Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De saída? Rodrigo Caetano faz balanço sobre gestão e deixa futuro em aberto

Contrato do dirigente vai até o dia 31 de dezembro e ele não foi procurado para renovar...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 00:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 00:19
Crédito: Divulgação/Internacional
Contratado para gerir o futebol do Internacional, Rodrigo Caetano vive um momento delicado no clube. O seu contrato vai até 31 de dezembro e ainda não foi procurado pelos candidatos a eleição para renovar o vínculo.Sem cravar o seu futuro, mas em tom de despedida, o dirigente fez um balanço a sua gestão dentro do Beira-Rio.
‘Não estou aqui para fazer despedida, o trabalho de um executivo é muito mais do que contratar. Requer uma entrega muito grande e não será diferente até o final do meu contrato. Tenho certeza que caso o próximo profissional assuma, ele não vai pegar um trabalho do zero’, afirmou.
Apesar de todo o bom trabalho no Colorado, o dirigente pode deixar o cargo sem conquistar nenhum título.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados