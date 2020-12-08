De saída para clube árabe, Odair Hellmann vai ao CT do Fluminense e se despede do elenco

Crédito: CT do Fluminense, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (MAILSON SANTANA/FFC

A reapresentação do elenco do Fluminense após a vitória sobre o Athletico-PR no último sábado, foi marcada pelo clima de despedida. Nesta terça-feira, Odair Hellmann foi ao CT Carlos Castilho para assinar a rescisão do contrato e teve o último contato com os jogadores, antes de embarcar para os Emirados Árabes Unidos, onde assumirá o Al Wasl.

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No encontro, o treinador agradeceu aos atletas pelo empenho ao longo dos onze meses de trabalho e também se despediu dos integrantes da comissão técnica fixa do Tricolor. Junto com Odair, o auxiliar-técnico Maurício Dulac também deixará o Fluminense rumo ao clube árabe.Contratado em dezembro de 2019, Odair Hellmann deixa o Tricolor após 50 partidas e com um aproveitamento de 56%. No total, foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Apesar das eliminações precoces na Sul-Americana (1ª fase) e na Copa do Brasil (4ª fase), o treinador foi vice-campeão carioca e deixa o Fluminense na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Libertadores.