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De saída para a Tailândia, Digão se despede do Fluminense e promete retorno: 'Será um até logo'

Revelado em Xerém, zagueiro encerra segunda passagem pelo Tricolor com um total de 183 partidas disputadas...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 13:46

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 13:46

Crédito: Reprodução/Instagram
Negociado com o futebol tailandês, Digão usou as redes sociais para publicar uma mensagem de despedida do Fluminense. Com um texto emocionado e fotos de diversos momentos vividos no clube tricolor, onde foi revelado, o zagueiro agradeceu pela nova oportunidade, destacou marcas importantes e ainda prometeu retornar às Laranjeiras no futuro.
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Confira o texto de Digão na íntegra:"O momento é de respeito e agradecimento. Sou muito grato pelo carinho e tantas histórias compartilhadas nesta segunda passagem pelo Fluminense. Voltei para o clube em um momento difícil e sempre trabalhei por dias melhores. Saio nesta segunda passagem com algumas marcas pessoais que confirmam ainda mais a minha relação de amor pelo Fluminense. Quase 200 jogos vestindo essa camisa gigantesca e o sexto zagueiro com mais gols marcados na história do clube. Sigo torcendo muito para o time continuar seguindo firme. Agora, como torcedor! O menino que chegou aos 13 anos em Xerém cheio de sonhos e feliz por estar jogando pelo seu time de coração se despede com a certeza que será um até logo. Obrigado torcida, equipe técnica, dirigentes e companheiros!"Na última terça-feira, Digão já havia comparecido ao CT Carlos Castilho para se despedir dos companheiros e da comissão técnica. O destino do atleta de 32 anos será o Buriram United, clube treinado pelo brasileiro Alexandre Gama.
Revelado em Xerém, Digão encerrou a sua segunda passagem pelo Fluminense com um total de 183 jogos e 11 gols marcados, o que o torna o sexto zagueiro mais artilheiro da história tricolor. Na primeira passagem, entre 2009 e 2013, o defensor conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2010 e 2012) e uma vez o Carioca (2012).

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