De saída para a Tailândia, Digão se despede do Fluminense e promete retorno: 'Será um até logo'

Confira o texto de Digão na íntegra:"O momento é de respeito e agradecimento. Sou muito grato pelo carinho e tantas histórias compartilhadas nesta segunda passagem pelo Fluminense. Voltei para o clube em um momento difícil e sempre trabalhei por dias melhores. Saio nesta segunda passagem com algumas marcas pessoais que confirmam ainda mais a minha relação de amor pelo Fluminense. Quase 200 jogos vestindo essa camisa gigantesca e o sexto zagueiro com mais gols marcados na história do clube. Sigo torcendo muito para o time continuar seguindo firme. Agora, como torcedor! O menino que chegou aos 13 anos em Xerém cheio de sonhos e feliz por estar jogando pelo seu time de coração se despede com a certeza que será um até logo. Obrigado torcida, equipe técnica, dirigentes e companheiros!"Na última terça-feira, Digão já havia comparecido ao CT Carlos Castilho para se despedir dos companheiros e da comissão técnica. O destino do atleta de 32 anos será o Buriram United, clube treinado pelo brasileiro Alexandre Gama.