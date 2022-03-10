De saída: Luís Cangá não terá o contrato renovado pelo Vasco

Com contrato válido até o fim do mês, o zagueiro Luís Cangá não irá permanecer no Vasco para o restante da temporada. O equatoriano procurou o clube e informou que não tem interesse em seguir por ter o desejo de jogar com mais frequência. A informação da saída do atleta foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!O atleta chegou ao Gigante da Colina com contrato válido por três meses, até o fim do Campeonato Carioca. No entanto, não teve sequência e teve sua apresentação adiada em virtude da Covid-19, quando ainda estava em Guayaquil. Com isso, teve pouco espaço no time, ainda mais agora com a chegada do colombiano Quintero.

Até o momento, Luís Cangá disputou três partidas com a camisa do Vasco, ambas como titular. Diante de Madureira e Bangu, o equatoriano atuou os 90 minutos ainda tentando se ambientar ao futebol brasileiro, mas contra o Audax foi substituído no segundo tempo.

- O Vasco da Gama confirma que Luis Cangá não terá seu contrato renovado. O atleta procurou o Vasco e informou que não tem interesse em permanecer após o término do vínculo por ter desejo de jogar com mais regularidade - publicou o clube em nota.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Para a posição, o Vasco tem em seu elenco Anderson Conceição, Juan Quintero, Ulisses, e os jovens Pimentel e Zé Vitor. A tendência é que o clube carioca procure no mercado outros nomes para fortalecer o time e o setor, visto que resta um mês para a estreia pela Série B, contra o Vila Nova.