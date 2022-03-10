Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De saída: Luís Cangá não terá o contrato renovado pelo Vasco

Cruz-Maltino liberou o equatoriano para conversar com outros clubes e dar sequência à carreira. Ele optou por sair para ter mais regularidade, pois só entrou em campo em 3 jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 13:45

Publicado em 10 de Março de 2022 às 13:45

Com contrato válido até o fim do mês, o zagueiro Luís Cangá não irá permanecer no Vasco para o restante da temporada. O equatoriano procurou o clube e informou que não tem interesse em seguir por ter o desejo de jogar com mais frequência. A informação da saída do atleta foi inicialmente divulgada pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!O atleta chegou ao Gigante da Colina com contrato válido por três meses, até o fim do Campeonato Carioca. No entanto, não teve sequência e teve sua apresentação adiada em virtude da Covid-19, quando ainda estava em Guayaquil. Com isso, teve pouco espaço no time, ainda mais agora com a chegada do colombiano Quintero.
Até o momento, Luís Cangá disputou três partidas com a camisa do Vasco, ambas como titular. Diante de Madureira e Bangu, o equatoriano atuou os 90 minutos ainda tentando se ambientar ao futebol brasileiro, mas contra o Audax foi substituído no segundo tempo.
- O Vasco da Gama confirma que Luis Cangá não terá seu contrato renovado. O atleta procurou o Vasco e informou que não tem interesse em permanecer após o término do vínculo por ter desejo de jogar com mais regularidade - publicou o clube em nota.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Para a posição, o Vasco tem em seu elenco Anderson Conceição, Juan Quintero, Ulisses, e os jovens Pimentel e Zé Vitor. A tendência é que o clube carioca procure no mercado outros nomes para fortalecer o time e o setor, visto que resta um mês para a estreia pela Série B, contra o Vila Nova.
Crédito: LuísCangáatuouemtrêspartidaspeloVascopeloCariocacontraMadureira,BangueAudax(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados