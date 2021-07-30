De saída, Hugo Moura e Rodrigo Muniz não participam de treino com o elenco do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Hugo Moura e Rodrigo Muniz não jogam mais com a camisa do Flamengo. Com negociações avançadas com clubes europeus, a dupla foi liberada pela diretoria e treinou à parte do grupo na reapresentação rubro-negra ao Ninho do Urubu, nesta sexta-feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Dia" e confirmada pelo LANCE!.

+ Muniz na lista! Veja as 10 maiores vendas do Flamengo para a EuropaA caminho do Lugano, da Suíça, Hugo Moura, inclusive, ficou de fora da lista de relacionados para a partida com o ABC, nesta quinta-feira. Ele será emprestado até junho de 2022, sem compensação financeira, mas o clube suíço terá opção de compra ao término do vínculo.

Rodrigo Muniz, por sua vez, terá como destino a Inglaterra. O Fulham venceu a concorrência e vai pagar o valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para comprar 80% dos direitos econômicos do atacante. Após negociar com o Desportivo Brasil, o Flamengo ficará com cerca de R$ 42 milhões do montante e ainda manterá 20% de uma futura venda do jovem.

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