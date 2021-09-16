De saída: Diego Cavalieri e Alexander Lecaros não fazem mais parte do elenco do Botafogo

Mudanças no elenco do Botafogo. O clube anunciou, por meio de comunicado via assessoria de imprensa na noite desta quarta-feira, as saídas de Diego Cavalieri e Alexander Lecaros, jogadores que não atuaram nenhuma vez pelo Alvinegro na temporada 2021.

O clube passa por dificuldades financeiras e ainda não tem recursos nos cofres para manter todos os salários em dia até o fim do ano. Por isto, resolveu cortar valores de jogadores que não estavam sendo utilizados para diminuir a folha salarial. O Alvinegro, agora, discutirá de forma individual com cada um para pagar o valor que deve no futuro.Diego Cavalieri chegou ao Botafogo no começo de 2019, atuando em 42 partidas pelo clube. Ele não jogou na temporada 2021 por uma lesão sofrida ainda no último Brasileirão. Vale ressaltar que ele já havia evoluído na recuperação e liberado para treinar.