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De saída: destaque do Cruzeiro na Série B, Matheus Barbosa será cedido ao Atlético-GO

O jogador estava emprestado pelo Avaí e no acordo estava previsto que ele seria liberado de forma imediata caso houvesse propostas de clubes da Série A...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 19:04
Crédito: Matheus deixa a Raposa após boa passagem, com 27 jogos e sete gols anotados-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
A fase no Cruzeiro não é boa, em várias partes do clube. E, um dos poucos jogadores que tem dado retorno ao clube, sendo artilheiro do time na temporada, Matheus Barbosa está de saída da Raposa para o Atlético-GO. O volante pertence ao Avaí e estava emprestado ao time azul até o fim do ano. Mas, uma cláusula no acordo permite que haja liberação imediata caso chegasse uma proposta de uma equipe da Série A. O Cruzeiro não vai ser recompensado pela saída do jogador antes do término do vínculo. A informação foi veiculada pela Rádio Sagres e confirmada pelo L!.
Barbosa fez sua despedida do clube no duelo contra o Remo, pela Série B, quando o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0, sendo expulso no confronto após levar dois cartões amarelos. O Cruzeiro só seria recompensado financeiramente se Matheus fosse vendido enquanto ele estivesse emprestado ao time mineiro. A saída do jogador é uma perda para o elenco, já que tem sido um dos poucos destaques positivos da equipe nesta Série B. Matheus fez sete gols em 27 partidas com a camisa do Cruzeiro.

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