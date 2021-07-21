De saída: destaque do Cruzeiro na Série B, Matheus Barbosa será cedido ao Atlético-GO

A fase no Cruzeiro não é boa, em várias partes do clube. E, um dos poucos jogadores que tem dado retorno ao clube, sendo artilheiro do time na temporada, Matheus Barbosa está de saída da Raposa para o Atlético-GO. O volante pertence ao Avaí e estava emprestado ao time azul até o fim do ano. Mas, uma cláusula no acordo permite que haja liberação imediata caso chegasse uma proposta de uma equipe da Série A. O Cruzeiro não vai ser recompensado pela saída do jogador antes do término do vínculo. A informação foi veiculada pela Rádio Sagres e confirmada pelo L!.