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futebol

De saída da Juventus, Buffon brinca sobre contato para atuar no Flamengo

Em entrevista à TNT Sports, goleiro faz 'revelação', mas descarta transferência para o Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 20:47

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:47

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após anunciar a saída da Juventus ao fim da temporada 2020/21, Buffon se tornou o 'sonho de consumo' de muitos torcedores brasileiros. E parece que o apelo nas redes sociais chegou ao conhecimento do goleiro de 43 anos. Em entrevista à TNT Sports, nesta quarta-feira, o italiano revelou, em tom de brincadeira, que foi chamado pelo Flamengo.No entanto, antes de criar qualquer expectativa, Buffon descartou a possibilidade de atuar no Brasil ou em outros continentes. Ele garantiu que existem apenas duas alternativas: atuar em um clube perto da Itália ou se aposentar. Assista no vídeo abaixo. Nas últimas semanas, antes de Buffon anunciar a saída da Juventus, parte da torcida do Flamengo iniciou uma campanha pela contratação de um outro goleiro. A preocupação surgiu após novo problema físico de Diego Alves e uma suposta falta de segurança de Hugo Souza. Nas duas últimas partidas, Gabriel Batista foi o titular da meta rubro-negra.
+ Confira a tabela da Libertadores e simule os resultados
Após receber folga nesta quarta-feira, o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu na tarde desta quinta. A equipe iniciará a preparação para o primeiro duelo da final do Carioca, contra o Fluminense. A partida será disputada no sábado, às 21h05 (de Brasília), no Maracanã.

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