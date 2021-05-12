De saída da Juventus, Buffon brinca sobre contato para atuar no Flamengo

Após anunciar a saída da Juventus ao fim da temporada 2020/21, Buffon se tornou o 'sonho de consumo' de muitos torcedores brasileiros. E parece que o apelo nas redes sociais chegou ao conhecimento do goleiro de 43 anos. Em entrevista à TNT Sports, nesta quarta-feira, o italiano revelou, em tom de brincadeira, que foi chamado pelo Flamengo.No entanto, antes de criar qualquer expectativa, Buffon descartou a possibilidade de atuar no Brasil ou em outros continentes. Ele garantiu que existem apenas duas alternativas: atuar em um clube perto da Itália ou se aposentar. Assista no vídeo abaixo. Nas últimas semanas, antes de Buffon anunciar a saída da Juventus, parte da torcida do Flamengo iniciou uma campanha pela contratação de um outro goleiro. A preocupação surgiu após novo problema físico de Diego Alves e uma suposta falta de segurança de Hugo Souza. Nas duas últimas partidas, Gabriel Batista foi o titular da meta rubro-negra.