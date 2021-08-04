De saída: Botafogo encaminha empréstimo de Marcinho ao Vitória

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Novo treinador e mudanças no Botafogo. Após a contratação de Jonathan, o clube, agora, deve se movimentar por uma saída: o atacante Marcinho tem negociações em um estágio avançado para defender o Vitória por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão.

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O jogador sequer foi relacionado para nenhuma partida do Alvinegro desde que Enderson Moreira assumiu como treinador. Não aparecendo com frequência nos jogos, o Botafogo tenta aliviar a folha salarial com essa possível saída de Marcinho. A notícia da negociação foi dada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.

A possibilidade da negociação é vista com bons olhos pelos lados. O Botafogo, por conta do fator financeiro, e pelo Vitória, que está na 15ª posição, luta contra o rebaixamento na Série B e busca renovar o elenco para escapar da degola.Marcinho foi contratado no começo da temporada pelo Botafogo - na época, a negociação teve o aval de Marcelo Chamusca, que trabalhou com o atleta no Cuiabá - e assinou com o clube de General Severiano até dezembro de 2022.