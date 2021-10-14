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De 'preocupação' a alegria: a noite da torcida do Corinthians na Neo Química Arena

Torcedores se mostraram apreensivos com a lesão de William logo no começo do jogo. Mesmo assim, não faltou apoio, coroado com o gol da vitória marcado por Gabriel Pereira...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 08:00

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Gabriel Santos
Pouco mais de 12 mil pessoas vibravam, reclamaram, apoiaram e principalmente, torceram para o Corinthians na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, com o gol marcado por Gabriel Pereira, já na segunda etapa. Logo no anúncio da escalação, deu para ver quais jogadores a Fiel estava tão ansiosa para ver em campo 'in loco'. William e Roger Guedes. A dupla foi bastante aplaudida ao ser anunciada no sistema de som da Neo Química Arena, assim como os já consagrados Cassio e Fagner.
Após a conturbada entrada no estádio, a torcida do Corinthians mostrou durante todo o jogo contra o Flu, porque ela é considerada uma das mais vibrantes do país. Não faltou apoio do começo ao fim da partida. Mesmo com um início um pouco abaixo do esperado e um baque logo de cara.
William, talvez a principal contratação do clube para esta temporada, saiu lesionado com menos de dez minutos em campo. A reação das arquibancadas foi de preocupação ao ver o camisa dez sair de campo chorando. Na sua substituição, não faltaram aplausos e incentivos ao ex-Arsenal. Depois do lance, a torcida voltou a ser protagonista do jogo, empurrando o time para cima do Fluminense. Reclamações também não faltaram para o árbitro Marielson Alves Silva, que irritou os corintianos principalmente na não marcação de faltas para o Alvinegro.
Foi um primeiro tempo de apoio e incentivo da torcida aos jogadores do Corinthians, que saíram de campo aplaudidos pela Fiel. Na volta do intervalo, sem alterações, tanto no time, quanto na torcida, que continuou a fazer sua parte.Até que aos 24 minutos, em um cruzamento preciso, Gustavo Mosquito "achou" Gabriel Pereira livre de marcação do outro lado da área do Fluminense. O garoto emendou um belo chute de primeira e abriu o placar na Neo Química Arena. Explosão dos 12 mil pagantes no estádio. Mesmo com a pressão do Fluminense no final do jogo, a torcida do Corinthians deu apoio ao time e não reclamou nos lances capitais. Ao fim da partida, os jogadores corintianos se reuniram no círculo central para saudar os torcedores presentes na Neo Química Arena. Fim de partida e Fiel contente com mais uma vitória e a consolidação do Corinthians na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.

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