De 'preocupação' a alegria: a noite da torcida do Corinthians na Neo Química Arena

Crédito: Gabriel Santos

Pouco mais de 12 mil pessoas vibravam, reclamaram, apoiaram e principalmente, torceram para o Corinthians na vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, com o gol marcado por Gabriel Pereira, já na segunda etapa. Logo no anúncio da escalação, deu para ver quais jogadores a Fiel estava tão ansiosa para ver em campo 'in loco'. William e Roger Guedes. A dupla foi bastante aplaudida ao ser anunciada no sistema de som da Neo Química Arena, assim como os já consagrados Cassio e Fagner.

Após a conturbada entrada no estádio, a torcida do Corinthians mostrou durante todo o jogo contra o Flu, porque ela é considerada uma das mais vibrantes do país. Não faltou apoio do começo ao fim da partida. Mesmo com um início um pouco abaixo do esperado e um baque logo de cara.

William, talvez a principal contratação do clube para esta temporada, saiu lesionado com menos de dez minutos em campo. A reação das arquibancadas foi de preocupação ao ver o camisa dez sair de campo chorando. Na sua substituição, não faltaram aplausos e incentivos ao ex-Arsenal. Depois do lance, a torcida voltou a ser protagonista do jogo, empurrando o time para cima do Fluminense. Reclamações também não faltaram para o árbitro Marielson Alves Silva, que irritou os corintianos principalmente na não marcação de faltas para o Alvinegro.