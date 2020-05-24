De polêmicas a ‘sumiço’: os números de Lucas Lima no Palmeiras

Crédito: Até a paralisação, Lucas Lima vinha ganhando oportunidades com Luxemburgo (Agência Palmeiras/Divulgação

Diferentemente de outros jogadores, Lucas Lima está afastado das redes sociais durante a pandemia do coronavírus, postando poucas coisas da sua rotina de treinos à distância promovidos pelo Palmeiras. Segundo ele, não é necessário dar satisfação a ninguém, a não ser para o clube que defende.

A declaração foi publicada no site do Globoesporte.com no último sábado, após o meio-campista ter respondido algumas perguntas por meio da assessoria de imprensa. O jogador, aliás, sempre foi alvo de muitas críticas por parte da torcida palmeirense, é lembrado constantemente por comentaristas em programas esportivos de uma forma negativa e, aparentemente, tem se blindado nas redes sociais durante a quarentena, com publicações espaçadas e sem criar burburinhos.

Por isso, o LANCE! relembra aqui a chegada do jogador ao Palmeiras, seus números e momentos mais marcantes no clube. Lucas Lima tem contrato com o Palmeiras até o final de 2022.E MAIS:Confira o top 15 de quem mais deu assistências no século no PalmeirasPalmeiras divulga vídeo pedindo solidariedade: 'Verde que nos une'Alexandre Pato posta lema de Jair Bolsonaro; Felipe Melo retuítaMelo se vê na Seleção e aponta Fla maior rival e Corinthians, inimigoLuxa conta preparação para ganhar Liberta e aceita mata-mata no BREm 30 de novembro de 2017, o jogador foi anunciado pelo Palmeiras, no entanto, ele só poderia vestir a camisa do novo clube em janeiro do ano seguinte, quando seu contrato com o Santos estaria finalizado. Aliás, essa foi a primeira polêmica do jogador: sua saída do Peixe pela porta dos fundos e a ida para o rival. Na Baixada, ele atuou em 200 partidas e ganhou destaque para defender a Seleção Brasileira.

No Palmeiras, o contrato assinado foi de cinco anos, até 2022. Na apresentação, ele disse ter deixado para trás as provocações feitas enquanto ainda era jogador do Santos. Parte da torcida não aprovou a sua chegada e queria ver os resultados dentro de campo.

Na sua primeira temporada, em 2018, o meio-campista foi o recordista de partidas disputadas no Campeonato Brasileiro pelo time e mostrou o seu bom futebol. Esteve em campo 34 dos 38 jogos, tendo sido titular em 26 deles, num total de 20 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas. Com ele em campo, foram 69 pontos conquistados. Ele marcou cinco gols e deu dez assistências, totalizando 52 passes a gols no Palmeiras. No fim do ano, a atuação foi coroada com o título, o único conquistado pelo clube.

Em 2019, porém, ele acabou perdendo espaço nas competições disputadas. Foram 13 jogos pelo Paulista, três pela Libertadores, quatro pela Copa do Brasil e 23 pelo Brasileirão, entre titular e reserva, com apenas um gol feito e quatro assistências. Os números foram muito aquém do esperado: foram necessários 36 jogos em todas as competições para marcar um tento. Para se ter uma ideia, em 2020, ele só precisou de três jogos para marcar dois gols (um na Florida Cup, na pré-temporada, e outro no Campeonato Paulista). Ver essa foto no Instagram Silêncio e trabalho !! ??? Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucaslima) em 8 de Mai, 2020 às 10:07 PDT O último compromisso do Palmeiras antes da paralisação das competições por conta da pandemia do coronavírus foi no dia 14 de março, no empate por 0 a 0 com a Inter de Limeira. Naquela ocasião, Lucas Lima entrou durante a partida e ainda levou um cartão amarelo. No Paulista deste ano, ele esteve em campo em outras sete oportunidades, tendo feito um dos tentos da goleada sobre o Ituano, na estreia da competição.