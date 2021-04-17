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De olho no Vélez, Flamengo encara a Portuguesa em busca de definir substituto ideal de Rodrigo Caio

Com titulares poupados, Rogério Ceni usará partida pela Taça Guanabara para testar opções na defesa e decidir o companheiro de Arão na estreia da Libertadores...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Já classificado às semifinais do Carioca e de olho na estreia na Libertadores, o Flamengo se dará o luxo de usar um time alternativo contra a Portuguesa, neste sábado, às 21h05 (de Brasília). Mesmo assim, o confronto válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara ganha tons de importância, já que é a última chance para Rogério Ceni testar opções na defesa e definir o substituto de Rodrigo Caio na partida contra o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira.
+ Portuguesa x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesPrincipal zagueiro do elenco e titular incontestável, Rodrigo Caio não poderá atuar na estreia da Libertadores, pois terá que cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido no jogo contra o Racing, em 2020. O confronto, pela volta das oitavas de final, culminou na eliminação do Flamengo na última edição do torneio continental.
Aposta de Rogério Ceni na defesa, Willian Arão foi poupado do duelo contra a Portuguesa e deve ser mantido como titular da posição na Argentina. Diante desse cenário, os principais candidatos à outra vaga são Bruno Viana e Gustavo Henrique.
Entre os dois, o primeiro foi quem pareceu sair na frente nessa disputa. Único reforço do Flamengo para a temporada, Bruno Viana havia deixado boa impressão nas primeiras rodadas da Taça Guanabara e foi o escolhido para ser titular no duelo contra o Vasco, o último do time principal antes da estreia da Libertadores.
Se antes ele era o preferido passa assumir a vaga de Rodrigo Caio, a má atuação contra o Vasco pode ter criado uma dúvida na cabeça de Rogério Ceni. Prova disso é que Bruno Viana foi relacionado para o confronto com a Portuguesa e não seguirá a programação do restante dos titulares neste sábado.
Quem pode se beneficiar dessa situação é Gustavo Henrique. Após passar por momentos conturbados em sua primeira temporada no Flamengo, o zagueiro cresceu de produção e foi importante na reta final do Brasileirão-2020. Com as lesões de Rodrigo Caio e Willian Arão, ele foi titular em sete das últimas oito rodadas da competição e deu conta do recado.
Com essa disputa em aberto, a partida contra a Portuguesa surge como última oportunidade para Rogério Ceni testar as opções e tomar uma decisão final.
+ Confira a tabela completa da Taça Guanabara
Poupado do clássico contra o Vasco, Rodrigo Caio passou por uma preparação especial e será um dos titulares na zaga do Flamengo. Seja Bruno Viana ou Gustavo Henrique, quem atuar ao lado dele neste sábado terá a chance de mostrar as credenciais às vésperas do tão esperado confronto contra o Vélez Sarsfield, que marcará o início da busca pelo Tri da Libertadores.

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