De olho no Racing, preparador físico detalha semana de treinos do Flamengo: 'Muita intensidade'

Crédito: Reprodução/Dugout

Antes do duelo decisivo pela Libertadores conta o Racing na próxima terça-feira, Rogério Ceni terá uma rara semana cheia para trabalhar com elenco. Após encarar uma maratona de jogos desde a chegada do novo treinador, o Flamengo teve a partida contra o Grêmio adiada e não jogará neste fim de semana pelo Brasileirão. Além dos aspectos técnicos e táticos, a parte física é uma das prioridades da comissão técncia.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresSegundo o preparador físico Danilo Augusto, que chegou ao clube junto com Ceni há menos de três semanas, o plano é garantir a recuperação física dos jogadores que atuaram na última terça-feira e impor bastante intensidade nos treinamos do fim de semana.

- Na quarta, eles foram liberados para o descanso recuperativo, que é de extrema importância para este processo. Nesta quinta, finalizamos a recuperação dentro das dependências do CT. Com aqueles atletas que não iniciaram a última partida, a gente conseguiu, nesta quinta, desenvolver tanto o trabalho de força na academia quanto o trabalho em campo - disse o profissional, em entrevista à FLA TV.

- Nesta sexta, todos estarão aptos para desenvolver o trabalho condicionante, aplicando as cargas necessárias para elevar o nível físico dos atletas. Então teremos aí dois dias de muita intensidade. Esperamos que eles continuem com o empenho que têm demonstrado desde que chegamos aqui para elevar a aptidão física e termos uma ótima performance na terça-feira e nas demais partidas da temporada - finalizou.