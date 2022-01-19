De olho no Mundial, Palmeiras faz coletivo em ritmo de jogo-treino, com direito a decisão nos pênaltis

Usando uniformes oficiais de jogo, o Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira (19), na Academia de Futebol, uma espécie de treino coletivo em ritmo de jogo-treino de titulares contra reservas. A atividade terminou empatada em 2 a 2 e a equipe vestindo branco, com a escalação mais, digamos, alternativa, venceu nos pênaltis.De olho no Mundial de Clubes, treinar essa forma de desempate virou um mantra para Abel Ferreira. Na segunda-feira (18), o treinador português utilizou um dos períodos de atividades somente paira treinar cobranças.
E ele mostrou estar certo, afinal o chamado time titular acabou superado nesta manhã justamente nas cobranças de penalidades.
O 'coletivo' foi o último jogo-treino realizado pelo Palmeiras antes da estreia no Campeonato Paulista, no próximo domingo (23), contra o Novorizontino, fora de casa, às 16h (de Brasília).
Nesta manhã, a equipe usando a camisa verde, supostamente a titular, atuou com Weverton; Gómez, Luan e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Rony e Dudu.
O branco jogou com Marcelo Lomba; Kuscevic, Murilo e Jorge; Marcos Rocha, Gabriel Menino, Atuesta e Wesley; Breno Lopes, Deyverson e Gabriel Veron.
Pelo que indica as escalações, Abel deve mesmo formar o Verdão neste início de temporada com um 3-4-3, com os laterais-esquerdo fazendo o papel de terceiro zagueiro (como no ano passado, com Piquerez nos titulares). Murilo, contratado para exercer a função, jogou no miolo da trinca defensiva do time branco. Gustavo Scarpa segue fazendo a ala por aquele lado do campo e Rafael Navarro, como esperado, entrou como o centroavante que o treinador tanto pediu, com Rony atuando na ponta-direita.
Na lateral-direita, Mayke parece ter agradado na final da Copa Libertadores ante o Flamengo e por enquanto aparece na frente de Marcos Rocha na disputa por posição.
O primeiro tempo, com duração de 35 minutos, terminou 1 a 0 para o branco. Logo no começo da partida, Breno Lopes recebeu passe pela direita, invadiu a área e chutou forte. No intervalo, a única substituição foi a entrada de Vinicius no lugar de Weverton.
Na etapa final, também de 35 minutos, Gabriel Veron fez jogada individual pela direita, levou para o fundo e cruzou para Deyverson se esticar e ampliar o placar: 2 a 0.
Na sequência, no verde entraram Rafael Navarro na vaga de Mayke, empurrando Rony para a ala direita, e Patrick de Paula no lugar de Zé Rafael, enquanto no branco Jailson substituiu Gabriel Menino.A reação dos titulares, de verde, começou aos 20 minutos, com Veiga convertendo pênalti sofrido por Rony. Três minutos depois, Scarpa cobrou falta por baixo da barreira e deixou tudo igual.
Na parte final, o zagueiro Renan entrou no lugar de Breno Lopes na equipe branca, deslocando Jorge para a ala esquerda, Wesley para a ponta esquerda e Veron para a direita.
Na disputa por pênaltis, o branco venceu por 4 a 3, com gols de Jailson, Atuesta, Deyverson e Jorge. Pelo verde, os tentos anotados da marca da cal foram de Raphael Veiga, Navarro e Patrick de Paula.
Na saída de campo, Deyverson, autor de gol no tempo normal e nos pênaltis, fez sua análise do duelo.
- Abrimos o placar, fizemos o segundo e depois baixamos um pouco. Todos estão sujeitos a errar, mas acho que foi um erro do árbitro, acho que não foi pênalti para eles (risos)… Mas, independentemente disso, o time continuou focado e com muita vontade porque foi uma preparação para o jogo de domingo. Foi uma atividade séria, como se fosse um adversário mesmo, e estamos nos preparando com muita intensidade para chegarmos todos fortes nos jogos.
Os outros jogos-treino foram contra Pouso Alegre-MG (2 a 2), Portuguesa (derrota por 2 a 1), Juventus-SP e Primavera-SP (vitórias palestrinas por 2 a 1).
O Verdão volta a treinar nesta quinta-feira (20), às 9h30 (de Brasília).
Na sexta-feira (21), o trabalho também será matutino (9h30) e, no sábado (22), o time treina na Academia de Futebol pela manhã e segue em seguida para o interior paulista.
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!