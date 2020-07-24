Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De olho no mercado, Barcelona monitora Yuri Berchiche, do Bilbao

Segundo o 'Mundo Deportivo', clube catalão está à procura de um lateral esquerdo para ser uma peça de reposição a Jordi Alba, que caiu de rendimento nesta temporada 2019/20...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2020 às 13:42

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 13:42

Crédito: Yuri Berchiche, de 30 anos, interessa ao Barcelona para a próxima temporada (Divulgação
Apesar da crise devido à pandemia, o Barcelona segue no mercado de olho em um lateral esquerdo que venha para ser peça de reposição a Jordi Alba, que completou 31 anos, e caiu de rendimento nesta temporada 2019/20. Com isso, o nome de Yuri Berchiche, do Athletic Bilbao, ganhou força no clube, segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.
No entanto, o valor do atleta assustou a equipe catalã: 100 milhões de euros, e parece que a direção do Bilbao não está disposta a baixar o preço do jogador, de 30 anos. Outro alvo da direção culés é Estupiñán, que fez uma grande temporada pelo Osasuna.
Berchiche é jogador do clube de San Mamés desde 2018, quando chegou vindo do Paris Saint-Germain. No Parque dos Príncipes, ele jogou apenas uma temporada, após cinco anos, de 2012 a 2017, no Real Sociedad, e ter tido uma passagem pelo Eibar, por empréstimo, de 2012 a 2014.
Com a camisa do Bilbao, ele se tornou um dos laterais mais confiáveis do Campeonato Espanhol e na última temporada disputou 35 partidas e marcou dois gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados