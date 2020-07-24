De olho no mercado, Barcelona monitora Yuri Berchiche, do Bilbao

Crédito: Yuri Berchiche, de 30 anos, interessa ao Barcelona para a próxima temporada (Divulgação

Apesar da crise devido à pandemia, o Barcelona segue no mercado de olho em um lateral esquerdo que venha para ser peça de reposição a Jordi Alba, que completou 31 anos, e caiu de rendimento nesta temporada 2019/20. Com isso, o nome de Yuri Berchiche, do Athletic Bilbao, ganhou força no clube, segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.

No entanto, o valor do atleta assustou a equipe catalã: 100 milhões de euros, e parece que a direção do Bilbao não está disposta a baixar o preço do jogador, de 30 anos. Outro alvo da direção culés é Estupiñán, que fez uma grande temporada pelo Osasuna.

Berchiche é jogador do clube de San Mamés desde 2018, quando chegou vindo do Paris Saint-Germain. No Parque dos Príncipes, ele jogou apenas uma temporada, após cinco anos, de 2012 a 2017, no Real Sociedad, e ter tido uma passagem pelo Eibar, por empréstimo, de 2012 a 2014.