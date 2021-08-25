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futebol

De olho no Grêmio, Sylvinho promove treino de perde-pressiona no Corinthians

Treinador corintiano também organizou atividades de rondo, além de um treinamento em campo reduzido. Comissão técnica terá mais dois dias de preparação antes do jogo...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 14:02

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 14:02
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, o Timão visita o Grêmio em jogo válido pela 18ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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As atividades do dia foram realizadas nos Campos 3 e 4. Primeiro, os atletas realizaram o aquecimento e, na sequência, participaram de um trabalho de rondo. Depois, o técnico Sylvinho promoveu um treino de perde-pressiona com bastante intensidade e, por fim, orientou um treinamento em campo reduzido.
O lateral-direito Fagner, com dores na panturrilha direita, seguiu o tratamento com a equipe de fisioterapia. Além dele, o meia Adson, que sofreu um trauma no fim da partida diante do Athletico-PR, foi preservado e realizou trabalhos na parte interna do CT. O meio-campista Renato Augusto também não foi a campo para realizar uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Um provável Corinthians para enfrentar o Grêmio deve ser: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Por conta do tratamento, Fagner ainda é dúvida.
O elenco corintiano volta ao CT na tarde desta quinta-feira para o penúltimo treino antes da viagem a Porto Alegre, que acontece nesta sexta. Atualmente, o Corinthians ocupa a sexta posição no Brasileirão-2021, com 24 pontos.

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