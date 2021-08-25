De olho no Grêmio, Sylvinho promove treino de perde-pressiona no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na preparação para o próximo duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, na Arena do Grêmio, o Timão visita o Grêmio em jogo válido pela 18ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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As atividades do dia foram realizadas nos Campos 3 e 4. Primeiro, os atletas realizaram o aquecimento e, na sequência, participaram de um trabalho de rondo. Depois, o técnico Sylvinho promoveu um treino de perde-pressiona com bastante intensidade e, por fim, orientou um treinamento em campo reduzido.

O lateral-direito Fagner, com dores na panturrilha direita, seguiu o tratamento com a equipe de fisioterapia. Além dele, o meia Adson, que sofreu um trauma no fim da partida diante do Athletico-PR, foi preservado e realizou trabalhos na parte interna do CT. O meio-campista Renato Augusto também não foi a campo para realizar uma atividade de fortalecimento na academia e no LabR9.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Um provável Corinthians para enfrentar o Grêmio deve ser: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Por conta do tratamento, Fagner ainda é dúvida.