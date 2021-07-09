De olho no G4, Vasco encara o Sampaio Corrêa e busca a quarta vitória seguida em São Januário

Crédito: Vasco venceu as últimas três partidas em São Januário, e encara o Sampaio Corrêa nesta sexta (Rafael Ribeiro/Vasco

Em uma verdadeira gangorra, o Vasco segue com uma campanha irregular neste início de Série B. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias em casa e duas derrotas fora, o que deixa o time a quatro pontos do G4 da competição. Ao olhar para a tabela, os próximos adversários serão os primeiros colocados, e o momento é decisivo para o futuro do Gigante da Colina na temporada.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro O primeiro compromisso desses confrontos diretos será nesta sexta, contra o Sampaio Corrêa, às 19h, em São Januário. Com 18 pontos, a equipe maranhense não perde há cinco rodadas e está em terceiro. Uma vitória do fará o Cruz-Maltino encurtar de vez a distância para a zona de acesso, ainda mais nesta rodada que o Coritiba empatou, e Goiás e Náutico se enfrentam na Serrinha.

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Com a mudança na ideia de jogo, a equipe conseguiu uma sequência positiva de resultados em casa. O início não foi promissor com tropeços para Operário (PR) e Avaí. Mas diante de CRB, Brusque e Confiança (SE), o desempenho pode não ter sido ainda o ideal, mas os resultados vieram. Cabo destacou a importância de vencer em casa na coletiva de imprensa do último sábado.

- Depois das duas primeiras derrotas em casa, repensamos um pouco a plataforma de jogo. O Vasco tem que vencer sempre em casa, tem que ser muito forte, e a Série B é isso. Em campeonato de pontos corridos, tem que vencer em casa e pontuar fora. Temos uma sustentação defensiva maior, mudamos a forma de marcação e diminuímos bastante o número de gols em bola parada. Evoluímos em alguns aspectos, devemos em outros, e é esse equilíbrio que preciso buscar para a equipe poder propor jogo e trazer mais brilho para nosso modelo - disse o treinador.

Para o duelo, o treinador poderá contar com o retorno de alguns jogadores que desfalcaram a equipe contra o Confiança (SE). Galarza, Bruno Gomes e Juninho serão opções para o comandante cruz-maltino. Por outro lado, Léo Jabá, liberado resolver o imbróglio com o PAOK, e Ricardo Graça, convocado para seleção olímpica, desfalcam o time. Morato com problema na coxa direita não deve retornar ao time.

- Vai ser jogo difícil. Sampaio tem feito bons jogos dentro e fora de casa. Eles tem feito bons jogos. Temos crescido em casa, a gente vem de três vitórias seguidas, temos que procurar vencer. Futebol não se ganha de qualquer maneira. Nosso principal objetivo é o G4, depois o título - frisou o goleiro Vanderlei.