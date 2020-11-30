De olho no G-4, Fluminense inicia sequência de jogos no Rio diante de um RB Bragantino embalado

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A mais equilibrada dos últimos anos, a atual edição do Campeonato Brasileiro já mostrou que qualquer tropeço pode custar caro. E é com esse pensamento que o Fluminense entrará em campo nesta segunda-feira, às 20h, para encarar o Red Bull Bragantino, no Maracanã. O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real.

Em caso de vitória, o Tricolor termina a rodada na quarta posição e se firma na briga por uma vaga na Libertadores de 2021. Por outro lado, em caso de empate ou derrota, o clube carioca permanece em sétimo e ainda pode ser ultrapassado mais adiante pelo Grêmio, que tem duas partidas atrasadas.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultadosSEQUÊNCIA DE JOGOS NO RIO

Este será o primeiro de três jogos consecutivos que o Fluminense disputará no Rio de Janeiro nas próximas duas semanas. Sem viagens a fazer e com tempo de sobra para recuperar o elenco, um bom aproveitamento nesta sequência pode ser vital para manter o clube na briga do pelotão de cima.

Dono da quinta melhor campanha como mandante, o Tricolor tentará manter a boa fase no Maracanã diante do Red Bull Bragantino, nesta segunda, e diante do Athletico-PR, no sábado. Em seguida, o compromisso será na capital carioca, mas como visitante: o clássico contra o Vasco, no dia 14 de dezembro, em São Januário.IMPROVISO E ESTREIA: OS REFLEXOS DA LISTA DE DESFALQUES

Para o confronto desta segunda-feira, Odair Hellmann não poderá contar com um total de 11 jogadores: Muriel, Danilo Barcelos, Nino, Digão, Egídio, Hudson, Michel Araújo, Yuri, Yago Felipe, Dodi e Fred. Diante desse cenário, o treinador deve improvisar Igor Julião na lateral-esquerda e promover a estreia do volante Martinelli, de 19 anos, na equipe profissional.

Antes disso, o Massa Bruta já vinha em ascensão e, nas últimas sete rodadas, sofreu apenas uma derrota - 2 a 1 contra o Grêmio, fora de casa. Assim, a equipe comandada por Maurício Barbieri saltou da 19ª para a 14ª colocação, com 26 pontos, mas ainda se encontra em uma situação perigosa, a dois pontos do Vasco, primeiro clube do Z-4.

+ Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultadosAtualmente na sétima colocação, com 35 pontos, o Fluminense enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para esta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.