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De olho no Flu, Corinthians faz treino de posse de bola e finalizações

Sob temporal, o técnico Vagner Mancini promoveu um trabalho em campo reduzido nesta quarta-feira e, na sequência, orientou uma atividade de cruzamentos e chutes a gol...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 18:18

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, sob algumas pancadas de chuva, o Corinthians realizou mais um treino, no CT Joaquim Grava, de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No dia 13, às 21h30, o Timão recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Brasileirão-2020: Veja o prejuízo de cada clube com os portões fechados
Após o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o elenco foi ao Campo 2 (José Ferreira Neto), onde o técnico Vagner Mancini comandou uma atividade de posse de bola e marcação pressão em espaço reduzido.
Divididos em dois grupos, os jogadores precisavam manter a bola por dez passes e, caso cumprissem este objetivo, viravam o jogo para um atacante, que enfrentava um marcador e precisava marcar o gol. Na sequência, de baixo de um temporal, os atletas treinaram cruzamentos e finalizações.Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Para o jogo diante do Fluminense, Vagner Mancini tem um desfalque certo: o meio-campista Ramiro, que levou o terceiro amarelo contra o Botafogo e está suspenso. Quem retorna é o zagueiro Bruno Méndez, que cumpriu suspensão e está novamente à disposição do treinador. Ele disputa vaga na zaga com Jemerson para atuar ao lado de Gil, titular absoluto do setor.
O Timão enfrentaria o Palmeiras, nesta quarta-feira, porém a partida foi adiada para o dia 18, por conta da participação do rival na Copa Libertadores. Na manhã desta quinta, o elenco dá sequência à preparação para o duelo diante do Flu. Serão mais seis dias de treinamento antes de entrar em campo.

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