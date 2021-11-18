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De olho no Flamengo! Rafinha parabeniza Bruno Henrique por gol e 'cobra' janta para Rodinei

Multicampeão pelo Rubro-Negro, lateral direito do Grêmio não deixou de brincar sobre a participação de Rodinei na vitória flamenguista ...
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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:30

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:30

Já no apagar das luzes, mas com um Maracanã pulsante ao longo de 90 minutos, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um gol de Bruno Henrique, após bela jogada individual de Rodinei (assista ao lance no vídeo abaixo). E Rafinha, vencedor no clube de 2019 a 2020, não perdeu a oportunidade para parabenizar o camisa 27 e cobrar uma janta para o lateral-direito do Fla:- Tico Fantástico (em referência a Bruno Henrique). Paga uma janta pro Rodi - comentou Rafinha, atualmente no Grêmio, em resposta à postagem de Bruno Henrique no Instagram. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª, neste sábado.
Crédito: BrunoHenriquemarcouogoldavitóriasobreoCorinthians(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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