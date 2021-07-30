De olho no Flamengo, Corinthians faz treino tático e de bolas paradas

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians deu sequência aos preparativos para encarar o Flamengo, em partida que acontecerá neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Simultaneamente, no Campo 4o s goleiros faziam seus trabalhos com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

Depois, o técnico Sylvinho dividiu o grupo: os atletas de defesa ficaram com ele, no Campo 2, para um treinamento de posicionamento e movimentação da linha defensiva; enquanto os demais foram ao Campo 4 para um trabalho de cruzamentos e finalizações organizado pelo auxiliar técnico Doriva.

No último período do treino, Sylvinho promoveu um trabalho tático com os atletas de olho no duelo diante do Flamengo. Antes do encerramento das atividades do dia, houve um treinamento de bolas paradas defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.