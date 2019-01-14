De olho no Capixabão: Serra goleia time amador de Marechal Floriano

Em mais uma atividade de pré-temporada visando o Capixabão 2019, o Serra goleou um selecionado de jogadores de Marechal Floriano por 5 a 0. O jogo-treino aconteceu na manhã deste domingo, no campo do Lourindo. Os gols da partida foram marcados pelos meias Guilherme Pitty, Rafael e Igor, pelo atacante Rodrigo Pardal e pelo volante Matheus do Rosário.

O time do Serra está em pré-temporada de olho no Capixabão 2019 Crédito: Serra/Divulgação

Várias mudanças foram feitas em relação ao time que venceu o Apolo XIII, no sábado. Com isso, o Serra entrou em campo com Felipe, Gilmar Baiano, Betinho (improvisado na zaga), Renato e João Vitor; Marcelo, Igor e Guilherme Pitty; Rafael, Rodrigo Pardal e Paulo.

O treinador Cleiton Marcelino fez uma análise desse período de pré-temporada, destacando a oportunidade de poder "rodar" o elenco, com todos podendo participar das atividades.

"Ontem e hoje realizamos jogos-treinos contra equipes locais. A finalidade dessas atividades era observar as condições físicas e técnicas do elenco. Nestes dois treinos conseguimos rodar o elenco dando uma minutagem satisfatória para todos os atletas que participaram das atividades. Alguns atletas não participaram destes jogos, pois os mesmos estão sendo submetidos a um trabalho específico com o preparador físico Wallace Pessanha. Na próxima sexta feira, estaremos realizando um amistoso em Marilândia tendo o elenco 100% a disposição para a atividade", disse o técnico, via rede social.

Capixabão 2019