De olho no Bangu, Ernando, Léo Jabá e Morato participam de jogo-treino do Vasco contra o Sub-20

Crédito: Ernando se recuperou de um edema na coxa direita e participou da atividade (Rafael Ribeiro//Vasco

Após empatar com o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o elenco do Vasco deu sequência aos treinamentos na tarde desta quarta, no CT do Almirante, na Cidade de Deus. O grupo está focado visando o próximo desafio, que será diante do Bangu no sábado (03/04), às 21h05, em Volta Redonda. Estiveram presente na atividade, o zagueiro Ernando, e os atacantes Léo Jabá e Morato.

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Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico realizaram regenerativo e exercícios na academia. Por outro lado, os demais disputaram jogo-treino contra o time sub-20, fortalecendo o processo de transição. A partida terminou 4 a 2 para os profissionais com gols de Morato, Figueiredo e Tiago Reis (2), enquanto Caio Eduardo e Roger balançando as redes para os juniores.

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O zagueiro Ernando esteve presente na atividade, após se recuperar de um edema na coxa direita e desfalcar o Vasco nas últimas partidas. Ele atuou apenas no primeiro tempo e seguiu a programação do Departamento de Saúde e Performance. Os atacantes Léo Jabá e Morato também jogaram n etapa inicial e deram sequência ao processo de recondicionamento físico.