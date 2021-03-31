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De olho no Bangu, Ernando, Léo Jabá e Morato participam de jogo-treino do Vasco contra o Sub-20

Zagueiro se recuperou de um edema na coxa direita, enquanto os atacantes se apresentaram ao torcedor, mas ainda não tiveram seus nomes regularizados no BID...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:46

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 20:46
Crédito: Ernando se recuperou de um edema na coxa direita e participou da atividade (Rafael Ribeiro//Vasco
Após empatar com o Fluminense pelo Campeonato Carioca, o elenco do Vasco deu sequência aos treinamentos na tarde desta quarta, no CT do Almirante, na Cidade de Deus. O grupo está focado visando o próximo desafio, que será diante do Bangu no sábado (03/04), às 21h05, em Volta Redonda. Estiveram presente na atividade, o zagueiro Ernando, e os atacantes Léo Jabá e Morato.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico realizaram regenerativo e exercícios na academia. Por outro lado, os demais disputaram jogo-treino contra o time sub-20, fortalecendo o processo de transição. A partida terminou 4 a 2 para os profissionais com gols de Morato, Figueiredo e Tiago Reis (2), enquanto Caio Eduardo e Roger balançando as redes para os juniores.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O zagueiro Ernando esteve presente na atividade, após se recuperar de um edema na coxa direita e desfalcar o Vasco nas últimas partidas. Ele atuou apenas no primeiro tempo e seguiu a programação do Departamento de Saúde e Performance. Os atacantes Léo Jabá e Morato também jogaram n etapa inicial e deram sequência ao processo de recondicionamento físico.
– O Léo e o Morato estão fazendo trabalhos conjugados. Desde o primeiro dia conosco, eles já foram direto para os treinamentos com bola. A nossa filosofia é desenvolver o condicionamento deles através dos pequenos jogos, dos trabalhos baseados no modelo de jogo do treinador, com cada um cumprindo sua função tática. Eles foram para o campo, mas a exposição deles foi diferente e as cargas de jogo foram muito bem controladas. A nossa ideia é que eles sejam expostos aos jogos também de maneira gradativa. O que queremos é que todos os atletas cheguem no Brasileiro e nos jogos pontuais da Copa do Brasil performando no seu melhor – afirmou o preparador físico Daniel Félix ao site oficial do clube carioca.

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