De olho na vaga para a Taça Rio, Botafogo encara o Macaé no começo da noite de domingo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu a tabela da última rodada do Campeonato Carioca. Assim, ficou estabelecido que o Botafogo entrará em campo contra o Macaé no próximo domingo, às 18h, no estádio Nilton Santos. Este será o jogo de encerramento da décima primeira rodada da competição.SindeClubes e Botafogo convocam assembleia para discutir medidas; confiraCom a derrota para o Fluminense no último fim de semana, o Botafogo não tem mais chances matemáticas de se classificar para a fase semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, o Alvinegro ainda pode buscar a vaga para a Taça Rio.

> Veja o regulamento do Campeonato Carioca

Nesta edição, os classificados para a Taça Rio são os times que ficarem entre a quinta e a oitava colocação. Hoje, o Botafogo é o oitavo, com 12 pontos conquistados. Assim, só depende de si para avançar para esta fase do Campeonato Carioca.