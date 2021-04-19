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futebol

De olho na vaga para a Taça Rio, Botafogo encara o Macaé no começo da noite de domingo

FERJ definiu que a partida será realizada no próximo domingo, às 18h, no Nilton Santos...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:23

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 16:23
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) definiu a tabela da última rodada do Campeonato Carioca. Assim, ficou estabelecido que o Botafogo entrará em campo contra o Macaé no próximo domingo, às 18h, no estádio Nilton Santos. Este será o jogo de encerramento da décima primeira rodada da competição.SindeClubes e Botafogo convocam assembleia para discutir medidas; confiraCom a derrota para o Fluminense no último fim de semana, o Botafogo não tem mais chances matemáticas de se classificar para a fase semifinal do Campeonato Carioca. No entanto, o Alvinegro ainda pode buscar a vaga para a Taça Rio.
> Veja o regulamento do Campeonato Carioca
Nesta edição, os classificados para a Taça Rio são os times que ficarem entre a quinta e a oitava colocação. Hoje, o Botafogo é o oitavo, com 12 pontos conquistados. Assim, só depende de si para avançar para esta fase do Campeonato Carioca.
Resende e Boavista, ambos com 11 pontos, vem logo atrás com chances de classificação. O primeiro encara o Vasco, no sábado, enquanto o segundo encara a Portuguesa, também no sábado. Dessa maneira, o Glorioso entrará em campo sabendo do resultado que precisa para garantir a vaga para a Taça Rio de 2021.

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