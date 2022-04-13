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De olho na utilização do Maracanã, Vasco se reúne com governador do Rio de Janeiro

Presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, esteve com outros dirigentes junto a Cláudio Castro na manhã desta quarta-feira ...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 13:40

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 13:40

O Vasco já havia sinalizado o interesse de dividir a administração do Maracanã com Flamengo e Fluminense. Agora, tal intenção se formalizou. O presidente do Cruz-Maltino, Jorge Salgado, se reuniu com o governador do Estado do Rio, Jorge Salgado, na manhã desta quarta-feira. o objetivo foi reforçar o tamanho e os investimentos do clube. Isso para que, assim, se entenda a importância da presença vascaína no estádio.Confira a nota publicada pelo site oficial do Vasco:
"O presidente do Vasco, Jorge Salgado e o primeiro vice-presidente, Carlos Roberto Osório, foram recebidos em audiência, nesta terça-feira à tarde, pelo Governador Claudio Castro, no gabinete do Palácio Guanabara. Na agenda a perspectivas da implantação da SAF no Vasco e investimentos no futebol do Estado do Rio de Janeiro. Participaram da reunião também Danilo Caixeiro, da Matix Capital, que representa a 777 Partners, e o vereador Alexandre Isquierdo.
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Durante a reunião, foram apresentados ao Governador as perspectivas de investimentos em infraestrutura tanto no CT Moacyr Barbosa, quando no CT da Base em Duque de Caxias, assim como em toda a estrutura do futebol profissional vascaíno, que tem por objetivo recuperar o protagonismo do Vasco no futebol brasileiro e sul-americano.
O governador também tomou conhecimento do potencial impacto econômico previsto para os grandes jogos do Vasco, que tem uma das cinco grandes torcidas nacionais do Brasil, a serem disputados no Maracanã.
O presidente Jorge Salgado reafirmou o interesse do Vasco da Gama de participar da gestão do Maracanã, em conjunto com os outros grandes clubes do Rio de Janeiro.
- Mostramos ao governador o impacto econômico gerado pela volta do Vasco ao Maracanã. Em a SAF sendo aprovada no Vasco teremos um parceiro especializado em mídia, esporte e entretenimento que vai ajudar a alavancar as receitas do futebol e a arrecadação do estado. Nosso objetivo é trabalhar em conjunto com outros clubes e fazer um mix de nossos jogos entre Maracanã e São Januário. - declarou o presidente Jorge Salgado.
Crédito: ReuniãoentreVascoeogovernodoestadofoiestamanhã(Foto:Divulgação/Vasco

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