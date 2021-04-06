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De olho na Supercopa do Brasil: o que Ceni quis estimular com a entrada de Vitinho na ala direita

Na massacre sobre o Madureira por 5 a 1, o Flamengo terminou a partida em uma variação do 3-5-2, com Vitinho no corredor pela direita. Teste visa à decisão diante do Palmeiras...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo fez os olhos do torcedor brilharem no jogo contra o Madureira, na última segunda-feira, em duelo válido pela 8ª rodada da Taça Guanabara. A goleada por 5 a 1 condiz com a discrepância técnica entre os clubes, mas a intensidade gerada pelo Rubro-Negro - desde o apito inicial - culminou em uma anormal uma avalanche de chances criadas - foram 27 finalizações (a média do time no torneio era de 21). E ainda sobrou tempo para um teste importante, embora controverso, de olho na Supercopa do Brasil. Rogério Ceni acionou Vitinho na ala direita, cuja função não foi inédita para o atacante sob o comando do técnico. A alternativa foi um esboço de uma arma que, estimulada, pode vir a campo contra o Palmeiras, na decisão deste domingo, já que o comandante indicou que tal cartada é trabalhada para ser efetiva em jogos de peso e sob cenários adversos:
- Preciso fazer testes para tornar a equipe mais ofensiva possível em jogos onde o placar não esteja a nosso favor. Se lembrarem, no jogo contra o Internacional (Brasileiro), tirei o Isla para colocar o Everton Ribeiro naquela função. Temos que tentar. A ideia era que o Vitinho tivesse a profundidade de um ala, dando amplitude, como o Bruno Henrique do outro. Tudo é um teste, quanto o placar está quatro ou cinco, temos que tentar alternativas para deixar um time que é muito ofensivo ainda mais ofensivo quando necessário em determinados momentos, mesmo o Vitinho não sendo um especialista da posição - comentou Ceni, em entrevista coletiva.
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Certamente o técnico do Flamengo irá refletir sobre a variação com Vitinho de ala de acordo com a postura do Palmeiras, sobretudo no segundo tempo e se o time de Abel Ferreira estiver em vantagem contra os argentinos.
O fato é que o Flamengo, com alternativas mais ou menos canônicas para a etapa final, tem demonstrado desempenho e empenho animadores na temporada, fazendo valer a certeira estratégia com 22 sessões de treinamento na pré-temporada mirando, justamente, o jogo deste domingo.
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Em tempo: a bola rola às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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