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De olho na Supercopa, Ceni terá dois jogos para fazer ajustes e dar ritmo ao elenco principal do Flamengo

Principais jogadores do Rubro-Negro estreiam nesta quarta-feira contra o Bangu e ainda encaram o Madureira antes da primeira decisão da temporada, diante do Palmeiras...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A partida contra o Bangu, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), pelo Carioca, não marcará apenas a estreia de Rogério Ceni e do grupo principal do Flamengo na temporada. Mais do que isso, o confronto será uma valiosa oportunidade para o treinador dar ritmo ao elenco e fazer ajustes necessários visando à primeira decisão do ano: a Supercopa do Brasil.
+ Flamengo x Bangu: veja os prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesO duelo contra o Palmeiras o primeiro grande objetivo da temporada e está marcado para o dia 11 de abril, no Mané Garrincha, em Brasília. Até lá, o Rubro-Negro terá apenas dois jogos na Taça Guanabara para se preparar na tentativa de chegar nas melhores condições ao confronto decisivo.
O primeiro teste será nesta quarta-feira contra o Bangu, em partida válida pela sétima rodada do Estadual. A tendência é que o treinador escale o que tiver de melhor à disposição e promova a estreia de jogadores considerados titulares, que vinham realizando pré-temporada desde 15 de março.
Em seguida, o Flamengo voltará a campo na próxima segunda-feira para encarar o Madureira, também pelo Campeonato Carioca. Esta será a segunda e última oportunidade para Rogério Ceni ver a equipe em ação antes da decisão da taça que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2020.
+ Diego ressalta importância da pré-temporada no Flamengo e fala sobre expectativa para 2021: 'Sede de títulos'
Nesta terça-feira, em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu, o meia Diego Ribas falou o início da temporada do Flamengo e comentou sobre a importância dos jogos no Carioca de olho na disputa da Supercopa.
- Todo jogo serve para nos testar. E, nos testando, a gente evolui. Nosso pensamento é sempre vencer. Temos que ir por etapas. Esse próximo jogo teremos concentração total nele, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando. Para ser uma equipe equilibrada e competitiva, como sempre.
O clássico com o Vasco, que inicialmente estava previsto para ocorrer no fim de semana dos dias 10 e 11 de abril, será remarcado para a semana seguinte da Supercopa. Há a possibilidade, inclusive, de a partida ser agendada para o dia 15 de abril, quinta-feira, também no Mané Garrincha, em Brasília.
Dessa forma, Rogério Ceni terá a semana anterior à decisão contra o Palmeiras livre de jogos e poderá seguir comandando atividades técnicas, táticas e físicas. Ao todo, na pré-temporada do elenco principal, foram 22 sessões de treinos espalhadas em 14 dias de trabalho.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
No entanto, na tentativa de dar ritmo de jogo aos jogadores, sabe-se que as partidas contra Bangu e Madureira são vistas com elevado grau de importância pela comissão técnica do Flamengo. Com o primeiro título na mira, o Rubro-Negro precisa aquecer as turbinas para iniciar a temporada 2021 da mesma forma que terminou a última: aumentando a lista de conquistas.

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