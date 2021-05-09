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futebol

De olho na semi, Louzer promete não mexer no Sport

Treinador não quer promover mudanças radicais na equipe para a reta final do Campeonato Pernambucano...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 09:18
Crédito: Anderson Stevens/Sport
A segunda-feira será de emoção para o torcedor do Sport. Após ficar com a segunda melhor campanha na fase de classificação, o Leão abre a semifinal diante do Salgueiro e a expectativa dentro do elenco e comissão é alta.
+ É tetra! Confira os memes do título do Bahia na Copa do Nordeste
Na conversa com a imprensa, o técnico Umberto Louzer deixou claro que, apesar de ainda trabalhar a sua adaptação no clube, ele promete não mexer muito para continuar com a soma de bons resultados.
‘Claro que em um momento como esse, mudanças radicais não cabem. A equipe vem evoluindo, intensificando o trabalho. Ganhamos mais um dia, estamos fazendo as variações que temos que criar para que a equipe possa não ser uma presa fácil’.
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Vale citar que, Sport e Salgueiro se enfrentam em jogo único na Ilha do Retiro. Quem vencer, encara Náutico ou Santa Cruz, que medem forças neste fim de domingo.

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