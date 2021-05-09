De olho na semi, Louzer promete não mexer no Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

A segunda-feira será de emoção para o torcedor do Sport. Após ficar com a segunda melhor campanha na fase de classificação, o Leão abre a semifinal diante do Salgueiro e a expectativa dentro do elenco e comissão é alta.

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Na conversa com a imprensa, o técnico Umberto Louzer deixou claro que, apesar de ainda trabalhar a sua adaptação no clube, ele promete não mexer muito para continuar com a soma de bons resultados.

‘Claro que em um momento como esse, mudanças radicais não cabem. A equipe vem evoluindo, intensificando o trabalho. Ganhamos mais um dia, estamos fazendo as variações que temos que criar para que a equipe possa não ser uma presa fácil’.

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