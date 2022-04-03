De olho na Libertadores, Vítor Pereira promove treino de posicionamento no Corinthians

Na manhã deste domingo (03), no CT Joaquim Grava, o Corinthians teve o penúltimo treino de preparação para a estreia na Libertadores, terça-feira (5), contra o Always Ready, da Bolívia, em La Paz, no estádio Hernando Siles, às 21h30, horário de Brasília.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra bolivianos

O técnico Vítor Pereira não pôde contar com Fagner (lesão no músculo reto da coxa esquerda) e o meio-campista Luan (desconforto no quadril). Ambos deram sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia e seguem como dúvidas para a partida contra a equipe boliviana.

Após o aquecimento, os atletas foram divididos em três grupos. Enquanto um grupo fazia um treinamento de posicionamento e finalizações com o técnico Vítor Pereira, os outros dois realizaram uma atividade de enfrentamento em espaço reduzido, chefiada pelos auxiliares de VP.

Na segunda parte, o treinador português promoveu um trabalho de posse de bola e, por fim, houve repetições de bolas paradas. Após as atividades, os atletas fizeram atividades complementares de cobranças de pênalti e finalizações.

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Na segunda (4), o Corinthians finalizará a preparação para o duelo diante do Always Ready. O Timão viajará para a Bolívia no fim da tarde desta segunda-feira (4), véspera da partida e passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana que está localizada em região mais plana, apenas a 400 metros de altitude, menor até mesmo que São Paulo, que está a 700 metros.

A volta está programada para logo após a partida, em voo fretado diretamente para São Paulo. O clube também disponibilizará na viagem cilindros de oxigênio, caso atletas ou demais integrantes da delegação sinta os efeitos da altitude durante a viagem para a Bolívia.