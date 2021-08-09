De olho na Libertadores, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o São Paulo

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras se reapresentou neste domingo (8) após a derrota em casa para o Fortaleza pela décima quinta rodada do Brasileirão. Mudando de foco, o time iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores, que acontece nesta terça-feira (10).

Foram a campo para atividades técnicas apenas os reservas e jogadores que atuaram menos de 45 minutos no duelo deste último sábado. Enquanto Abel Ferreira conduzia o treino com esse grupo, os titulares da partida realizaram apenas trabalhos de regeneração na parte interna da Academia de Futebol.placeholderO treinamento comandado pela comissão técnica consistiu em um exercício de dois toques em campo reduzido para aprimorar aspectos de passe e marcação. Na sequência, foram trabalhadas infiltrações e finalizações no mesmo espaço.

Invicto como visitante há 13 partidas, o Verdão detém a maior sequência da história da Libertadores e pode ampliar ainda mais se não perder o clássico. Por outro lado, o Alviverde nunca venceu o rival na história da competição e busca quebrar esse tabu para encaminhar sua classificação.