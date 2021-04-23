De olho na Libertadores, Ceni define se utilizará titulares do Flamengo em 'final' da Taça Guanabara nesta sexta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

As atenções já estão voltadas para o Unión La Calera, adversário pelo Grupo G da Libertadores na próxima terça-feira, mas neste sábado o Flamengo enfrenta o Volta Redonda em partida que decidirá a Taça Guanabara. Por isso, a dúvida é se o Rubro-Negro atuará com o time principal no Maracanã ou poupará os principais nomes, da mesma forma que aconteceu na última semana, antes da estreia contra o Vélez Sarsfield. A definição de Rogério Ceni será nesta sexta.

O Rubro-Negro largou bem na Copa Libertadores, com três pontos fora de casa, e a tendência é de que Ceni preserve os titulares neste sábado. A avaliação física dos atletas será levada em consideração pelo técnico , de qualquer forma.

Flamengo e Unión La Calera se enfrentam na próxima terça-feira, às 19h15, no Maracanã. Na primeira rodada, o time chileno empatou em 2 a 2 com a LDU, em La Calera. Confira a classificação e as próximas rodadas da Libertadores!VANTAGEM EM JOGO NO CARIOCA

O Flamengo chega para a rodada decisiva da Taça Guanabara na segunda posição, mas depende apenas de si para terminar o turno como líder - e, desta forma, garantir a vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. Afinal, o adversário de sábado é o Volta Redonda, que soma um ponto a mais na tabela.

Se vencer o Voltaço, além de ser o campeão da Taça Guanabara, o Rubro-Negro jogará a semifinal do Campeonato Estadual com a vantagem do empate, além do direito de exercer o mando de campo na primeira ou segunda partida.