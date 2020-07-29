De olho na estreia do Brasileiro, Rafinha e Filipe Luís dão novo passo por recuperação

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo voltou ao Ninho do Urubu para seguir a preparação visando o Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. O destaque fica para o avanço de Rafinha e Filipe Luís em suas respectivas recuperações. A dupla de laterais seguiu trabalhando à parte no CT, mas já no processo de transição, com bola e no gramado, junto ao fisioterapeuta Eduardo Calçada.

Nas redes sociais, o clube divulgou imagens das atividades de Rafinha e Filipe Luís. O lateral-direito chegou a ser dúvida para a decisão do Carioca, mas entrou em campo no sacrifício, com dores no tornozelo esquerdo (teve lesão parcial de um ligamento do local). Filipe Luís, por sua vez, teve uma lesão na panturrilha direita constatada depois do último Fla-Flu. Mais cedo, o departamento de futebol do Flamengo realizou a bateria de exames semanal do novo coronavírus e, conforme informado pelo clube, todos atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo.

Com a expectativa de contar com Rafinha e Filipe Luís, o Flamengo segue se preparando para o Campeonato Brasileiro, cujo primeiro compromisso será no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h. MAURÍCIO SOUZA NO COMANDO