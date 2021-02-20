De olho em recorde, Hugo Souza se prepara para a primeira 'final' pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O Flamengo só depende de si para repetir 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2019 e ser campeão brasileiro. Restam duas rodadas, sendo a próxima considerada uma "final" contra o Internacional, já que o Rubro-Negro pode assumir a liderança, se vencer, ou perder o título para o Colorado, caso perca. E, para evitar a segunda opção, Hugo Souza terá uma missão essencial nesta que pode ser considerada a primeira decisão do jovem pelo Rubro-Negro. A primeira decisão pelos profissionais, diga-se, já que Hugo, pelo sub-20, foi campeão nacional em 2019. Agora a missão é de "gente grande". E o camisa 45, no auge de seu 1,96m, tem dado conta da responsabilidade que é assumir a vaga de Diego Alves, fazendo valer a sua altura e, principalmente, o seu talento.

Por falar em Diego Alves, o goleiro titular, que só atuou em dez partidas neste Brasileirão, seguirá como ausência por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ainda sem saber se jogará na última rodada da competição, ele não se recuperou a tempo para o duelo diante do Inter. Portanto, Rogério Ceni já sabe que o camisa 1 será baixa pela quarta partida consecutiva.

DE OLHO EM RECORDE E NO SONHO

Assim, Hugo Souza irá para mais um jogo como titular, mais precisamente o 23º - de 25, ao todo - na temporada. Os dois seguintes, caso Hugo também jogue a última rodada, podem torná-lo protagonista do seguinte recorde no Flamengo: o goleiro mais jovem a ganhar o Brasileiro como titular do clube.

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Em setembro de 2020, por exemplo, um dos empresários de Hugo (André Bahia) chegou a dizer que o Fla não tinha projeto para o então quarto goleiro do elenco profissional.

Hoje, a dois passos de um feito memorável, Hugo Souza não esconde o sonho:

- A distância encurtou e só dependemos da gente. É continuar entrando em campo e fazer o nosso melhor, porque é difícil segurar a gente se conseguirmos isso. A gente precisa ser decisivo nas horas que o time precisa. Estamos firmes e estamos fortes - disse, recentemente, antes de postar:

- Seguimos em busca do nosso sonho, lutaremos até o final! Isso aqui é Flamengo!

'FINAL' JÁ É AMANHÃ

Fla e Inter se enfrentam às 16h deste domingo, no Maracanã, pela 37ª rodada.

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