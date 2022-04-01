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De olho em decisão com São Paulo, Palmeiras treina na Academia; Danilo volta a trabalhar normalmente

Verdão precisa reverter desvantagem de dois gols para ao menos levar final para pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 19:06

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:06

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (1) na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, no domingo (3), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão precisa reverter uma desvantagem de dois gols do rival para, pelo menos, levar a disputa para o título.O elenco realizou atividades técnicas e, assim como na quinta-feira (31), o volante Danilo participou normalmente dos trabalhos.
Em campo reduzido e com quatro golzinhos no gramado, os jogadores fizeram inicialmente um trabalho de passes e marcação divididos em dois times. Em seguida, ainda em dimensões reduzidas, realizaram simulações de jogo.
O último treino antes da final será neste sábado (2), às 10h, na Academia de Futebol, quando serão feitos os ensaios táticos e os ajustes de bolas paradas.
O Palmeiras busca o 24º título estadual, sendo que o último foi conquistado em 2020 sobre o Corinthians. Além disso, esta é décima final que o clube disputa desde agosto de 2020, quando faturou o Paulistão – neste período, foram cinco títulos (Paulista 2020, Copa do Brasil 2020, Libertadores 2020 e 2021 e Recopa 2022) e quatro vices (Supercopa do Brasil 2021, Recopa 2021, Paulista 2021, Mundial 2021).
A temporada de 2022 aparece como a mais vitoriosa e menos vazada da história do Palmeiras dentro do Allianz Parque, com 100% de aproveitamento em nove jogos e apenas dois gols sofridos (média de 0,22 gol por jogo).
O segundo melhor aproveitamento de pontos aconteceu na temporada de 2017, quando a equipe atingiu a marca de 74% (20 vitórias e cinco empates em 29 jogos), enquanto a segunda menor média de gols sofridos é de 0,46, conquistada em 2019 (12 gols sofridos em 26 partidas).TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: JogadoresdoVerdãoduranteostrabalhosrealizadosnestasexta,naAcademia(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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