De olho em classificação antecipada, Flamengo visita o La Calera e pode atingir novo feito inédito na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em sua quinta participação consecutiva, o Flamengo mostra que vive um outro momento na Libertadores. Na última semana, o clube consolidou o seu melhor inicio na história do torneio, mantendo 100% de aproveitamento até a terceira rodada pela primeira vez. Nesta terça-feira, diante do Unión La Calera, o Rubro-Negro pode atingir outro feito inédito: vencer os três jogos como visitante na fase de grupos da competição.

+ Unión La Calera x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesApós vencer o Vélez Sarsfield na Argentina e a LDU no Equador - ambos por 3 a 2 - o Flamengo encara, nesta terça-feira, o Unión La Calera, no Chile. A partida será disputada no estádio Nicolás Chahuán Nazar, a partir de 21h30 (de Brasília), e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Em outras edições, jogar fora de casa na Libertadores se tornou sinônimo de dor de cabeça para o Flamengo. A situação mais emblemática aconteceu em 2017, quando o clube venceu os três jogos no Maracanã, mas não conseguiu somar nenhum ponto longe do Rio de Janeiro e acabou eliminado na fase de grupos. Em 2002, outra decepção: o Rubro-Negro também perdeu as três partidas como visitante e deu adeus ao torneio continental.

Nem mesmo nas campanhas dos títulos em 1981 e 2019, o Flamengo conseguiu se impor longe dos seus domínios na fase de grupos. Em 1981, o clube teve dois empates (Atlético-MG e Olímpia) e uma vitória (Cerro Porteño) como visitante. Em 2019, o Rubro-Negro teve uma vitória (San José), uma derrota (LDU) e um empate (Peñarol).

+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valoresFlamengo perdeu para a LDU em 2019 (RODRIGO BUENDIA/AFP)Ciente da importância de somar pontos como visitante e com um elenco mais 'cascudo' na Libertadores, o Flamengo mostrou que aprendeu com os erros do passado. Na Argentina, o time ficou atrás do placar duas vezes, mas soube manter a calma para virar contra o Vélez no segundo tempo. No Equador, a altitude de 2.850 metros causou uma queda de rendimento durante parte do jogo, mas não foi o suficiente para impedir a vitória rubro-negra contra a LDU.

Caso vença o Unión La Calera nesta terça-feira, o Flamengo irá superar outras boas campanhas como visitante na história da Libertadores. Em 1984, 1991 e 2007, o Rubro-Negro somou sete pontos fora de casa na fase de grupos, com duas vitórias e um empate.

+ Veja mais notícias do FlamengoMelhores campanhas do Fla como visitante na fase de grupos:

1984 - 7 pontos1 x 1 América de Cali, em Cali, na Colômbia2 x 1 Atletico Junior, em Barranquilla, na Colômbia5 x 0 Santos, no Morumbi, em São Paulo

1991 - 7 pontos2 x 2 Bella Vista, em Montevidéu, no Uruguai1 x 0 Nacional, em Montevidéu, no Uruguai2 x 0 Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo

Por mais que quebrar essa escrita seja importante, o grande objetivo do Flamengo contra o Unión La Calera é garantir a vaga antecipada para nas oitavas de final da Libertadores. Com nove pontos, a equipe de Rogério Ceni lidera o Grupo G e precisa de apenas uma vitória simples para voltar ao Rio de Janeiro com a classificação na bagagem.

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