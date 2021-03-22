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futebol

De olho em bolha, Santos divide elenco para testes de Covid

Delegação pode embarcar para Atibaia nesta terça para ficar em bolha até o primeiro confronto contra o San Lorenzo na Copa Libertadores da América...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 09:57

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 09:57
Crédito: Arthur Faria
Mesmo sem data certa para voltar a jogar, o elenco todo do Santos passa por testes de Covid na manhã desta segunda-feira (22). O clube dividiu os jogadores em dois grupos. O grupo A, com os titulares, se apresentou mais cedo para o teste e o grupo B se apresenta um pouco mais tarde nessa manhã para também serem testadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaCom o aumento das medidas restritivas na cidade de Santos, o clube foi proibido de treinar no CT Rei Pelé entre os dias 23 de março e 4 de abril. Um nova reunião entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e os clubes pode mudar essa proibição, mas o Peixe já trabalhar com a hipótese de ter que se deslocar para um período de treinos em Atibaia.
Se nada for definido na reunião, existe a possibilidade do elenco viajar para Atibaia nesta terça-feira e adote um formato de bolha de segurança até o jogo contra o San Lorenzo, pela terceira fase eliminatória da Copa Libertadores. A fase emergencial definida pelo governador João Dória, pelo agravamento da pandemia, vai até dia 30 de março.Contudo, se a restrição se estender até abril, quando o Alvinegro possui confronto pela Libertadores, a jogo pode ser transferido para outro estado brasileiro ou até fora do país.

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