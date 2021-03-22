De olho em bolha, Santos divide elenco para testes de Covid

Crédito: Arthur Faria

Mesmo sem data certa para voltar a jogar, o elenco todo do Santos passa por testes de Covid na manhã desta segunda-feira (22). O clube dividiu os jogadores em dois grupos. O grupo A, com os titulares, se apresentou mais cedo para o teste e o grupo B se apresenta um pouco mais tarde nessa manhã para também serem testadores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaCom o aumento das medidas restritivas na cidade de Santos, o clube foi proibido de treinar no CT Rei Pelé entre os dias 23 de março e 4 de abril. Um nova reunião entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e os clubes pode mudar essa proibição, mas o Peixe já trabalhar com a hipótese de ter que se deslocar para um período de treinos em Atibaia.