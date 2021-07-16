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De novo? Independiente pretende protestar na Conmebol por escalação de Kaio Jorge no Santos

Atacante recebeu terceiro cartão amarelo no último jogo da fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 14:25
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Independiente pretende protestar na Conmebol sobre uma possível escalação irregular na escalação do atacante Kaio Jorge, do Santos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu por 1 a 0 com gol do camisa 9, mas a equipe argentina vê irregularidade na escalação do atacante, que acumulou três amarelos da Copa Libertadores.A vaga do Alvinegro na Copa Sul-Americana se deu a conquista do terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. O Independiente pretende protestar na entidade. O artigo 75.3 prevê que a suspensão imputada a um jogador por cartões amarelos não será transferida para outra competição.
O caso do volante Alison é diferente. Ele sequer foi relacionado, pois foi expulso na Copa Libertadores, pegou dois jogos de punição e cumpriu suspensão. A irregularidade só é prevista em caso de cartão vermelho ou suspensões de órgãos judiciais, de acordo com o manual de clubes da Conmebol. A decisão pela vaga nas quartas de final acontece na próxima quinta-feira na Argentina. O Peixe avança com qualquer empate.
Em 2018 aconteceu um caso parecido em confronto entre Santos e Independiente, mas pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O Santos foi punido pelo placar de 3 a 0 pela escalação irregular do meia Carlos Sánchez e precisava reverter o placar para conseguir a classificação. O meia foi expulso no jogo entre River Plate e Huracan, pela Copa Sul-Americana de 2015, sua última participação em competições da Conmebol antes do confronto pelo Santos e foi punido com três jogos de suspensão

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