De novo? Independiente pretende protestar na Conmebol por escalação de Kaio Jorge no Santos

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O Independiente pretende protestar na Conmebol sobre uma possível escalação irregular na escalação do atacante Kaio Jorge, do Santos, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu por 1 a 0 com gol do camisa 9, mas a equipe argentina vê irregularidade na escalação do atacante, que acumulou três amarelos da Copa Libertadores.A vaga do Alvinegro na Copa Sul-Americana se deu a conquista do terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. O Independiente pretende protestar na entidade. O artigo 75.3 prevê que a suspensão imputada a um jogador por cartões amarelos não será transferida para outra competição.

O caso do volante Alison é diferente. Ele sequer foi relacionado, pois foi expulso na Copa Libertadores, pegou dois jogos de punição e cumpriu suspensão. A irregularidade só é prevista em caso de cartão vermelho ou suspensões de órgãos judiciais, de acordo com o manual de clubes da Conmebol. A decisão pela vaga nas quartas de final acontece na próxima quinta-feira na Argentina. O Peixe avança com qualquer empate.