De novo contra o Macaé, Vasco tenta 'virar a chave' na temporada

Era o dia 28 de junho. No ano passado, após a paralisação do calendário em função da resistente pandemia de Covid-19, o Vasco enfrentou o Macaé, na volta do Campeonato Carioca. Aquela partida ficou marcada pela estreia de Ramon Menezes, novidades táticas, bom futebol e vitória cruz-maltina. Neste 2021, diante do mesmo adversário, ao menos o triunfo é esperado.Se obtida, a vitória diante do lanterna do Estadual será a primeira do time de São Januário na temporada. E ela se faz necessária para o time subir na classificação: o Cruz-Maltino é o penúltimo.
O técnico, agora, é Marcelo Cabo, que fará somente a quarta partida à frente da equipe - nas duas primeiras, Diogo Siston, do time sub-20, comandou a equipe. Do time que começou aquela partida e o que deverá iniciar a desta quarta-feira, restam somente Andrey e Talles Magno.
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Jogadores preservados, outros ganharão chance. Time em reconstrução, necessidade de ganhar pontos e confiança. Assim como na temporada passada, é hora de virar a chave.