De novo contra o Macaé, Vasco tenta 'virar a chave' na temporada

Era o dia 28 de junho. No ano passado, após a paralisação do calendário em função da resistente pandemia de Covid-19, o Vasco enfrentou o Macaé, na volta do Campeonato Carioca. Aquela partida ficou marcada pela estreia de Ramon Menezes, novidades táticas, bom futebol e vitória cruz-maltina. Neste 2021, diante do mesmo adversário, ao menos o triunfo é esperado.Se obtida, a vitória diante do lanterna do Estadual será a primeira do time de São Januário na temporada. E ela se faz necessária para o time subir na classificação: o Cruz-Maltino é o penúltimo.