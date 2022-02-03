De maneira criativa, Bahia reforça relação com seus patrocinadores

Diante das transformações que o mercado apresentou sobre a relação de companhias patrocinadas e seus patrocinadores, o Bahia segue a tendência de linguagem menos "engessada" e promoveu divertidas campanhas em relação a dois de seus patrocinadores.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara anunciar a renovação de contrato com a Casa de Apostas até o fim de 2022, por exemplo, foi promovida uma "Caça ao Tesouro" em pontos históricos tanto para a cidade de Salvador como para a história do Esquadrão.

Aqueles que souberam interpretar corretamente as pistas receberam uma série de benefícios ao encontrar o "tesouro" como uma camisa oficial do clube, brindes da Casa de Apostas, R$100 reais de créditos no site para aposta esportiva, uma carta explicando a ação, confirmando a renovação e, ainda, uma informação em primeira mão sobre iniciativas de interação promovidas pelo Bahia..

Já no caso do anúncio da chegada de um novo apoiador do clube, a empresa de relógios Champion, o clube usou um vídeo do torcedor do Esquadrão gritando "É campeão" com a mensagem "É Champion!" aparecendo de maneira destacada, brincando com a tradução livre do nome da nova parceira.

Dentro das quatro linhas, a equipe se prepara visando seu próximo desafio na temporada que será no próximo sábado, às 17h45 (de Brasília), no Carneirão. Apesar do confronto ser com outra equipe baiana, o Atlético de Alagoinhas, o duelo vale pela terceira rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste.