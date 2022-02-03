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De maneira criativa, Bahia reforça relação com seus patrocinadores

Além de renovar acordo com empresa de apostas esportivas, clube firmou vínculo com marca de relógios...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 10:47
Diante das transformações que o mercado apresentou sobre a relação de companhias patrocinadas e seus patrocinadores, o Bahia segue a tendência de linguagem menos "engessada" e promoveu divertidas campanhas em relação a dois de seus patrocinadores.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara anunciar a renovação de contrato com a Casa de Apostas até o fim de 2022, por exemplo, foi promovida uma "Caça ao Tesouro" em pontos históricos tanto para a cidade de Salvador como para a história do Esquadrão.
Aqueles que souberam interpretar corretamente as pistas receberam uma série de benefícios ao encontrar o "tesouro" como uma camisa oficial do clube, brindes da Casa de Apostas, R$100 reais de créditos no site para aposta esportiva, uma carta explicando a ação, confirmando a renovação e, ainda, uma informação em primeira mão sobre iniciativas de interação promovidas pelo Bahia..
Já no caso do anúncio da chegada de um novo apoiador do clube, a empresa de relógios Champion, o clube usou um vídeo do torcedor do Esquadrão gritando "É campeão" com a mensagem "É Champion!" aparecendo de maneira destacada, brincando com a tradução livre do nome da nova parceira.
Dentro das quatro linhas, a equipe se prepara visando seu próximo desafio na temporada que será no próximo sábado, às 17h45 (de Brasília), no Carneirão. Apesar do confronto ser com outra equipe baiana, o Atlético de Alagoinhas, o duelo vale pela terceira rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste.
Crédito: Divulgação/ECBahia

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