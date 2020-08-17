De malas prontas, Isla vê Braz o enaltecer e recebe aval de ídolo do Flamengo: 'Grande contratação'

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O Flamengo está por detalhes de anunciar o substituto de Rafinha, que se emocionou e caiu em lágrimas na sua despedida, em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira. Alvo escolhido, Mauricio Isla já está com as malas prontas para chegar ao Brasil, depois de 13 temporadas no futebol europeu.

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do clube, já estão na Espanha para selar o acordo até dezembro de 2022. A tendência é que lateral-direito, de 32 anos e atualmente sem vínculo, assine assim que realizar os primeiros exames médicos, ainda no Velho Continente.

Nesta segunda-feira, a esposa de Isla, Galadriel Caldirola, já faz postagens de despedida de cidade espanhola. Há pouco, por exemplo, a modelo publicou um vídeo exibindo malas e escreveu: "Onde estamos? Onde vamos?".Já Braz, antes de embarcar para a Espanha, falou com jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim. O dirigente se mostrou otimista com a contratação e a qualidade a ser agregada ao elenco rubro-negro:

- Jogou duas Copas do Mundo, jogador que é campeão Sul-Americano duas vezes pelo Chile. Eu, particularmente, gosto de jogador chileno (em tom de brincadeira). Da última vez, em 2009, contratei o Maldonado, que deu certo e chegou bem. Chegou jogando, eu acho isso importante. Ele tinha se desligado do Fenerbahce, então são boas coincidências (risos). Eu tinha brincado, falei "tenho coincidência de vida em relação a isso aí", vamos ver se dá certo de novo. Ele já estava no mapa há muito tempo.

ÍDOLO, LEANDRO DÁ O AVAL

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo e jogador mais significativo na lateral direita do clube, Leandro deu o aval para a chegada de Mauricio Isla.

- O que eu vi do Isla é muito bom. Será uma grande contratação. Qualidade, experiência, técnica. Eu o vi jogar pelo Chile e era um dos melhores. É desses laterais que atacam muito, é rápido e marca gols. Jogador de seleção. Será muito bem-vindo - falou, em entrevista ao jornal "Mercurio", do Chile.