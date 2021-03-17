De malas prontas, Danilo Barbosa será reforço do Palmeiras

Crédito: Divulgação/OGC Nice

O Palmeiras contratou o primeiro reforço para a temporada 2021: Danilo Barbosa. O volante pertence ao Nice, da França, e chega ao clube por empréstimo, sem custos, até o final da temporada. O clube vai oficializar o negócio em breve.O atleta, apesar de notícias que circularam na internet nos últimos dias, está bem fisicamente e nunca sofreu com lesões na carreira. Deste modo, assim que se apresentar, poderá reforçar a equipe comandada, momentaneamente, por João Martins.

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A necessidade de reforços no elenco é algo público, dado que, em diferentes momentos, o treinador Abel Ferreira comentou sobre o assunto, afirmando que precisaria de mais jogadores. O treinador, inclusive, explicou a necessidade de contar com Danilo Barbosa neste momento.

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- É bom que fique claro, o treinador não contrata jogador. Foi um dos jogadores que foram propostos, não sei se assinou ou não. O clube vendeu o Emerson e não há reforço. Ele vem para preencher jogador que saiu. É repor e não reforço. Se entrar, não sei - disse Abel, em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (17).