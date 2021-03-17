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futebol

De malas prontas, Danilo Barbosa será reforço do Palmeiras

Volante que pertence ao Nice, da França, chegará ao Verdão por empréstimo, sem custos, até o final da temporada. Ele trabalhou com Abel Ferreira no Braga, em Portugal...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 15:52
Crédito: Divulgação/OGC Nice
O Palmeiras contratou o primeiro reforço para a temporada 2021: Danilo Barbosa. O volante pertence ao Nice, da França, e chega ao clube por empréstimo, sem custos, até o final da temporada. O clube vai oficializar o negócio em breve.O atleta, apesar de notícias que circularam na internet nos últimos dias, está bem fisicamente e nunca sofreu com lesões na carreira. Deste modo, assim que se apresentar, poderá reforçar a equipe comandada, momentaneamente, por João Martins.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
A necessidade de reforços no elenco é algo público, dado que, em diferentes momentos, o treinador Abel Ferreira comentou sobre o assunto, afirmando que precisaria de mais jogadores. O treinador, inclusive, explicou a necessidade de contar com Danilo Barbosa neste momento.
> Tudo sobre o vaivém do mercado da bola
- É bom que fique claro, o treinador não contrata jogador. Foi um dos jogadores que foram propostos, não sei se assinou ou não. O clube vendeu o Emerson e não há reforço. Ele vem para preencher jogador que saiu. É repor e não reforço. Se entrar, não sei - disse Abel, em entrevista ao UOL nesta quarta-feira (17).
Com isso, a diretoria trabalha para satisfazer os desejos do português, sem comprometer a saúde financeira do clube. Deste modo, a chegada sem custos de Danilo Barbosa – que já foi comandado pelo técnico, quando jogava no Braga, de Portugal – ao Palmeiras foi garantida pela alta cúpula do clube.

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